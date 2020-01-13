تردد قناة آي فيلم الإنجليزية الجديد على الهوت بيرد 2020

نقدم لكم تردد قناة آي فيلم الإنجليزية الجديد على القمر الصناعي الهوت بيرد، والتي تقوم ببث وتقديم محتواها من داخل إيران، وتهتم بتقديم باقة من أفضل الأفلام الأجنبية التي يحب مشاهدتها الكثير من محبي ومشاهدي تلك الأعمال، خاصة وأن تعمل على تقديم أحدث الافلام الأجنبية التي يبحث عنها المشاهدين على مدار ساعات اليوم.

وهي قناة مجانية تبث على مدار ساعات اليوم، ويمكنك مشاهدتها دون توقف أو انقطاع أو الحاجة إلى تسديد اشتراكات شهرية لمتابعتها والاستمتاع بما تقوم بتقديمه على مدار ساعات اليوم بشكل مجاني.

وتهتم القناة بتنوع المحتوي؛ حيث يتنوع المحتوي الذي تقوم بتقديمه بين أفلام رومانسية وخيال علمي وكوميدية وأفلام الأكشن والإثارة، مما ساعدها ذلك في تحقيق نجاح باهر منذ انطلاقها وخلال فترة زمنية قصيرة.