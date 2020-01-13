تردد قناة بريس الجديد على النايل سات 2020

نقدم لكم تردد قناة بريس الإيرانية الجديد على القمر الصناعي النايل سات، وهي قناة إيرانية مجانية تبث محتواها باللغة الإنجليزية ويبحث عنها الكثير من المشاهدين في كل مكان في العالم كله.

وهي قناة مجانية تبث من داخل طهران على مدار ساعات اليوم دون تشويش أو توقف أو انقطاع، وكانت قد انطلقت عام 2017 وتمكنت خلال تلك الفترة من تحقيق نجاح باهر وشهرة كبيرة خلال فترة وجيزة والوصول إلى الكثير من البيوت في إيران.

وتهتم القناة ببث وتقديم كافة الأخبار التي تحدث على مدار ساعات اليوم، فضلا عن البرامج الإخبارية الكثيرة التي تقوم بتقديمها على مدار 24 ساعة، ويمكن متابعتها من داخل العديد من البلاد والدول العربية والأوروبية.