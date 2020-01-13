ترد قناة آي فيلم العربية الجديد على النايل سات وجميع الأقمار الصناعية 2020

نرصد لكم تردد قناة آي فيلم IFilm الجديد على القمر الصناعي نايل سات وجميع الأقمار الصناعية الأخري، وهي قناة إيرانية تهتم ببث كل ما هو جديد من أفلام ومسلسلات وبرامج؛ حيث تهتم بتقديم محتوي متنوع بين برامج ثقافية وموسيقية وفنون وسياحة، مما ساعدها في تحقيق شهرة كبيرة ونجاح باهر خلال فترة وجيزة.

وتمتلك القناة قاعدة جماهيرية كبيرة في كل مكان في مصر والوطن العربي، نظرا لأنها قناة مجانية تبث على مدار ساعات اليوم دون توقف أو انقطاع، بالإضافة إلى محتواها المتنوع الذي لم يقتصر على الأفلام والمسلسلات، بل تقوم القناة أيضا بتقديم كل ما يخص شعب الإيران من أخبار وتقاليد.