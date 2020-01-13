تردد قناة المجد الجديد للقرآن الكريم يناير 2020 HolyQuraanMajd ???????? تلاوة تجويد على قمر نايل سات “قرآن يتلى أناء الليل وأطراف النهار”

نقدم لكم تردد قناة المجد للقرآن الكريم HolyQuraanMajd 2019 تلاوة تجويد على القمر نايل سات، فهي لا تعرض أي شيئ سوى القرآن الكريم وشعار القناة “قرآن يتلى أناء الليل وأطراف النهار” حيث يتم البث على مدار اليوم وبدون توقف وذلك بصوت أفضل قراء العالم الإسلامي مع كتابة الآيات القرآنية على الشاشة التلفزيون وترجمة الآيات القرآنية باللغة الإنجليزية والفرنسية .

قناة المجد من أفضل القنوات التي تقدم تلاوة القرآن الكريم بصوت عذب لأكثر من 100 قارئ في العالم الإسلامي وقد تقدم تلاوة نادرة قديمة ومسجلة وهى من أفضل التلاوات لمشاهير القراء مثل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والقارئ الشيخ محمود خليل الحصري وغيرهم من قراء القرآن الكريم .

تردد قناة المجد الجديد على نايل سات 2019

كما تعرض القناة مجموعة الأحاديث النبوية الشريفة وشرح وتفسير الأحاديث النبوية وتعليم الناس الأساليب الدينية الصحيحة وهى أولى قنوات شبكة تلفزيون المجد تضم العديد من القنوات مثل قناة المجد للقرآن الكريم- المجد للحديث النبوي – المجد العلمية – المجد الوثائقية – المجد الطبيعية – المجد للأطفال – المجد فكر والعب – والمجد العامة، بيانات تردد قناة المجد للقرآن الكريم 2019 على النحو التالي:

التردد القمر الصناعي معدل الترميز الاستقطاب FEC 12475 نايل سات 27500 أفقي 3/4 12054 نايل سات 27500 أفقي 3/4

تردد قناة المجد على العرب سات

التردد 12475

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

FEC 3/4

صفحة قناة المجد على موقع فيس بوك لمتابعة كافة تفاصيل القناة. Advertisements

قناة المجد الدينية

قد تم بدأ بث القناة في 17 أغسطس لعام 2004 م، على الأقمار الصناعية نايل سلت وعرب سات و تتميز القناة بالتوعية وشرح وتلاوة الدين الإسلامي وتستخدم أحدث التقنيات لتوضيح أفضل صورة على مستوى فائق من الجودة للمشاهدين .

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كما يبحث الجميع من الأسر المسلمة عن تردد قناة المجد الجديد لكى يحصل على الخدمات الفائقة من القناة لتعليم مبادئ الدين الإسلامي وتقدم القناة مجموعة من البرامج الدينية الكثيرة التى تعمل على بناء مجتمع صالح.