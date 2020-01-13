MBC Action تردد قناة ام بي سي أكشن الجديد “يناير 2020” ???????? على قمر نايل سات عرب سات “الإثارة والأكشن وبرامج المصارعة الحرة”

يتعاظم البحث على تردد قناة أم بي سي أكشن الجديد 2019 MBC Action على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بوصلة الأفلام الأجنبية الذي يبحث عنها الكثير من المشاهدين ومحبي الأفلام والمسلسلات والبرامج الأجنبية, تعتبر قناة أم بي سي أكشن واحدة من أهم مجموعة قنوات أم بي سي MBC السعودية وأبرز القنوات السعودية العربية الموجودة على الساحة في عرض الأكشن, وقد انطلقت في عام 2007 ومنذ انطلاقها وهى دائما في نجاح كبير .

قناة أم بي سي أكشن mbc action تتميز طول الوقت بعرض وتقديم محتوي هادف متميز من البرامج والأفلام والمسلسلات الأجنبية الشيقة المليئة بالأكشن بصفة مستمرة, وهى من أشهر قنوات الأكشن والإثارة في مصر والوطن العربي.

تردد قناة أم بي سي أكشن mbc action الجديد على نايل سات وعرب سات

سنقدم إليكم تردد قناة أم بي سي أكشن الجديد، وإذا كنت من محبي ومتابعي الأفلام الأجنبية والمسلسلات وأفلام أكشن فعليك بأن تقوم بضبط الترددات التالية :

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11476 : – 11470 ( V ) 27500 5/6

تردد قناة أم بي سي أكشن

القمر الصناعي: عرب سات

التردد : 12284 – 11270

الاستقطاب : ( V )

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

قناة أم بي سي أكشن mbc action

قناة أم بي سي أكشن تعرض أحدث الأفلام الأجنبية المشهورة على شاشتها وذلك دائما تكون متميزة عن باقي قنوات الأكشن، كما تعرض باقة متنوعة من برامج الإثارة والأكشن وبرامج المصارعة الحرة التي منها برنامج raw وهو أحد وأقوي برامج المصارعة في الوطن العربي, وبرنامج driven وهو برنامج متخصص في السيارات.

متابعة مواعيد الأفلام والمسلسلات والبرامج يرجى زيارة قناة أم بي سي أكشن mbc action على تويتر. Advertisements

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قناة أم بي سي أكشن تعمل بأحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة لعرض أفضل صورة وصوت, وعلى مدار 24 ساعة دون توقف، وخاصة أن الأفلام الأجنبية تتميز بلقطات الإثارة والتشويق، تتمكنون من ضبط تردد قناة أم بي سي أكشن mbc action الجديد بسهولة شديدة.