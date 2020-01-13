تردد قناة الكأس الفضائية عبر النايل سات وعرب سات لمتابعة أفضل المباريات العربية

تردد قناة الكأس الفضائية، يبحث عنها العديد من عشاق الرياضة لمتابعة كافة المباريات الرياضية والبطولات الخليجية الآسيوية، لذلك نقدم في التقرير التالي تردد قناة الكأس الفضائية، التابعة لمجموعة قنوات قطرية رياضية، حيث تحولت لمجموعة قنوات عددها نحو 8 قنوات تهتم بمتابعة كافة الأمور الرياضية، بادئة أول بث لها في أبريل عام 2006 بقناة واحدة وهي قناة الكأس الفضائية. وقناة الكأس الفضائية هي تابعة لمجموعة قنوات الكأس الرياضية، والمعروفة بأنها قطرية مسلطة الضوء على البطولات الخليجية و الآسيوية، إذ بدأت أول مرة في 28 أبريل 2006 في شكل قناة واحدة بإسم قناة الدوري والكأس، ثم تحولت لمجموعة قنوات رياضية من ثمانية قنوات عالية الجودة.

تردد قناة الكأس الفضائية

لقناة الكأس الفضائية موقع إلكتروني، فضلا عن توفير ذلك الموقع إمكانية المتابعة عبر البث المباشر،

في بداية ظهور القناة، استحوذت عليها شبكة الجزيرة الإعلامية كقناة رياضية إلى جانب قناة الجزيرة الرياضية، ثم تحولت جزئيا إلى شبكة قنوات بي إن بعد انفصال الجزيرة الرياضية عن شبكة الجزيرة الإعلامية وتحولها نحو مجموعة بي إن لتصبح الكأس 3، 7،6 و8 ملكا لباقة بي إن الرياضية.

تردد قناة الكأس الفضائية عبر النايل سات وعرب سات

القمر التردد معدل الترميز Arabsat 2A 26 شرقا 12245 27500 Nilesat 101/102 7 غربا 11919 27500

معلومات عن قناة الكأس الفضائية