تردد قناة أبوظبي الرياضية Abu dhabi sports عبر القمر الصناعي Nilesat

تردد قناة أبو ظبي 2018،متابعة منا لما يطرأ من جديد على عالم القنوات الفضائية، نقدم عبر موقعنا “دليل مصر” تردد قناة أبوظبي الجديد، وقد دشنت القناة عام 1969 م، كي تقوم بتغطية كاملة وحصرية للأحداث الرياضية سواء على الساحة العربية أو الساحة الدولية، هذا بجانب نقل البطولات الكروية والتظاهرات المحلية والعالمية في عالم الرياضة بجميع أنواعها، ومن خلال مقالنا يمكنكم استقبال قناة أبو ظبي من خلال الجدول المرفق في أسفل المقال والذي يحتوي على تردد قناة أبوظبي 2019.

قناة أبو ظبي الرياضية

تمكنت قناة أبو ظبي الرياضية، من تحقيق نقلة كبيرة في الشكل والمضمون، وهو الأمر الذي ساهم في أن تصبح أبوظبي الرياضية من أهم المحطات الرياضية في المنطقة العربية بالإضافة إلى زيادة عدد مراسيلها ومحلليها.

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مزايا قناة أبو ظبي الرياضية

تتسم قناة أبو ظبي الرياضية بالعديد من المزايا المتنوعة والتي كانت سببا رئيسيا فى نجاحها وشهرتها الواسعة ومن أهم هذه المزايا:

عرضها مادة إعلامية تعمل على إثراء الثقافة لدى المجتمع العربي.بالإضافة إلى تعزيز الروح الرياضية.

بناء لغة حوار مشترك من خلال ما تقدمه بين الشعوب ومشجعي الأندية والمنتخبات المتعددة.

بثها عدد كبير من البطولات والدوريات والمباريات الهامة.

تطبيقها سياسة إرضاء الذوق العام للمشاهد عن طريق تنوع البرامج والمباريات التي تغطيها بالإضافة إلى العمل بمهنية ومعايير عالية تتفق مع ضوابط الإعلام العالمية والعربية.

استخدامها أفضل أنظمة البث المتنوعة بين الإتش دي والأس دي.

وأخيرا عرض محتواها بالمجان دون تشفير، وذلك عن طريق القمر الصناعي نايل سات سعيا منها لتحقيق الانتشار وتوفير خدماتها لأكبر قطاع جمهوري في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر النايلسات

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب Fec نايلسات HD 12467(H) 27500 أفقى 3\4 النايلسات 12226(H) 27500 أفقي 3/2

ولجميع متابعي موقع “دليل مصر” للاستماع بمشاهدة قنوات عرض قناة أبو ظبي الرياضية، يرجى التأكد من كتابة رقم التردد بشكل صحيح، وذلك عبر “الريموت كنترول” جهاز التحكم الخاص بجهاز استقبالك “الريسيفر”، ومن ثم يتم الضغط على بحث، وما هي إلا لحظات حتى يتم الحصول على القناة، مع أطيب الأمنيات بمشاهدة ممتعة.