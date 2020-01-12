تردد قناة لقمة هنية الجديد على النايل سات 2020

نقدم لكم تردد قناة لقمة هنية الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2020، وهي أحدي القنوات الفضائية المتخصصة في بث وتقديم كل ما يخص المطبخ المصري والعربي من وصفات وطرق إعداد الطعام بأكثر من طريقة.

ونالت القناة استحسان الكثير من محبي ومتابعي تلك الأعمال، وخاصة كل فتاة تقبل على الزواج والتي أشارت إلى إعجابها بما تقوم القناة بتقديمه على مدار ساعات اليوم من وصفات وطرق إعداد وتجهيز الطعام بأكثر من طريقة ووصفة بسهولة ويسر.

وتسعى القناة إلى أن تناسب جميع الأذواق، لذا تتنوع الوصفات التي تقوم بتحضير الطعام بها، وجعلها ذلك في مقدمة قنوات الطبخ التي يبحث عنها الكثير من ربات البيوت والسيدات.