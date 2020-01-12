تردد قناة العراق التربوية الجديد على النايل سات 2020

نرصد لكم تردد قناة العراق التربوية الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2020، وهي أحدي القنوات العراقية التعليمية التي تهتم بتقديم كل ما يخص العملية التعليمية داخل دولة العراق؛ حيث تقوم ببث وتقديم مجموعة من الأفلام الوثائقية والبرامج التعليمية على مدار ساعات اليوم مجانادون توقف أو تشفير أو انقطاع؛ حيث أنها قناة مجانية تبث دون الحاجة إلى تسديد اشتراكات كغيرها من القنوات الأخري.

وتقوم القناة بتقديم الدروس التعليمية للطلاب بدولة العراق وعرض نتائج الطلاب وتقديم كل ما هو جديد حول سياسة التعليم الممنهجة عبر الموقع الرسمي لها على شبكة الإنترنت.