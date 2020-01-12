تحديث تردد قناة المغربية الرياضية 3 على القمر الصناعي نايل سات 2020/ لنقل مباريات البطولة الإحترافية المغربية بدون تقطيع

ماذا تمثل قناة “المغربية الرياضية 3″، تمثل مكانة مهمة بين القنوات المميزة، ليس في المغرب وحدها ولكن في العالم العربي، ويبحث عنها الكثير من عشاق الرياضة وخاصةً عشاق مباريات كرة القدم، حيث تنقل قناة “المغربية الرياضية 3” مباريات الدوري المغربي والمباريات التي يشارك فيها منتخب المغرب، وتقدم برامجها طوال اليوم نظراً لأنها قناة مفتوحة ليست مشفرة.

إشارة تردد “القناة المغربية الرياضية” المفتوحة، و نظراً للأهمية الكبيرة التي تحظي بها القناة، فنجد عمليات بحث مكثفة لمعرفة تردد القناة المغربية الرياضية، لإلتقاط إشارة البث دون تقطيع، وتهتم القناة بنقل مباريات الدوري المغربي المقامة حالياً، ومنها مباريات الأسبوع الثاني عشر من عمر المسابقة والتي تقام اليوم، و نعرض عليكم بيان بالمباريات التي تقام اليوم و تنقل على شاشة القناة.

مباريات اليوم في “الدوري المغربي” المنقولة على القناة

سريع وادي زم/ الفتح الرباطي الساعة 4 عصراً الأسبوع الثاني عشر الجيش الملكي/ يوسفية برشيد الساعة 6 مساءً الأسبوع الثاني عشر

بدأت قناة المغربية الرياضية 3 بثها عام 2006 من مدينة الدار البيضاء، وهي تابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالمغرب، وتتميز القناة بمجموعة من البرامج، والإستديوهات التحليلية للمباريات لتوضيح الفنيات بالمباراة، فقد أخذت شهرة واسعة بين القنوات الرياضية العربية.

تردد قناة المغربية 3 على القمر الصناعي نايل سات 2019

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11474 v 27500 نايل سات

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أهم ما تنقلة قناة المغربية الرياضية 3

تنقل قناة المغربية الرياضية الدوري الممتاز – كأس العرش – دوري أبطال أفريقيا – كأس الإتحاد الأفريقي- كأس شمال أفريقيا – الدوري الإنجليزي الممتاز – كأس الإتحاد الفرنسي.

ونحن متواجدون معكم دائماً لتغطية أهم الترددات وعلى رأسها الترددات الخاصة بالقنوات الرياضية، حيث يبحث عنها عدد كبير من محبي الرياضة ومتابعي البطولات والمسابقات الرياضية المختلفة، ونضع بين أيديكم التردد الصحيح لسهولة ضبط القناة.