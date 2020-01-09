“signal” تردد قناة bein sports الإخبارية المفتوحة نايل سات 2020أخبار كورة ومواعيد مباريات اليوم

في ظل زيادة البحث عن إشارة تردد قناة bein sports الإخبارية المفتوحة على القمر الصناعي نايلسات من قبل المهتمين بالشأن الرياضي والراغبين في معرفة أخر أخبار المباريات المحلية والبطولات العالمية والإطلاع على أخر المستجدات على الساحة الرياضية وتوقيتات مباريات اليوم وقنوات بي ان سبورت المشفرة الناقلة لها، فقد قمنا بتوفير تردد قناة بي ان سبورت الإخبارية المفتوحة مجاناً على القمر الصناعي نايل سات.

حيث توفر مجموعة قنوات bein قناتان مجانيتان يمكنكم مشاهدتهما بدون اشتراك وهما (قناة bein sports وقناة bein sports news)، ويتم الحصول على هذه القنوات بعد ضبط الهوائي أو اللاقط “الدش” على القمر الصناعي المطلوب، ثم ضبط جهاز الاستقبال وإدخال تردد قناة bein sports news المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع عرب نيوز.

تردد قناة bein sports الإخبارية المفتوحة

توفر شبكة قنوات bein على القمر الصناعي نايل سات قناتان مجانيتان يمكن الحصول عليها لمتابعة أخبار الرياضة العالمية والمحلية ومعرفة مواعيد مباريات اليوم الهامة والاستمتاع بالاستوديوهات التحليلية للمباريات من خلالهما، كما تبث قنوات بي ان سبورت في بعض الأحيان مباريات هامة على قناة بي ان سبورت أو بي ان سبورت الإخبارية، كما تتيح مجموعة قنوات بي ان إمكانية متابعة قنوات بي ان المفتوحة مجاناً عبر موقعها الإلكتروني عن طريق موقع beIN CONNECT أو من خلال التطبيق الخاص بأجهزة iOS أو الخاصة بنظام التشغيل Android.



وفي مطلع العام الميلادي الجاري، قامت مجموعة قنوات بي ان بالإعلان عن تغيير الترددات الخاصة بها على القمر الصناعي نايل سات، وقد تم بالفعل تغيير تردد قناة bein sports الإخبارية المفتوحة نايلسات في الأول من شهر يناير لعام 2019م، وقد تم التنويه من قبل الشبكة لكافة المتابعين لقناة بي إن الإخبارية المفتوحة على القمر الصناعي المذكور بضرورة تغيير تردد bein الإخبارية وتحديثه حتى يتلاشى انقطاع خدمة البث التليفزيوني لديه، ومن يرغب في الحصول على القناة المجانية يمكنه ذلك من خلال إدخال تردد قناة بي إن الإخبارية المرفق بالجدول التالي:

م القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 1 نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3 2 نايل سات 11054 عمودي 27500 2/3 3 نايل سات 11013 عمودي 27500 2/3

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قنوات bein sports المجانية

توفر مجموعة قنوات بي إن سبورت قناتان بشكل مجاني لمن يرغب في متابعتهما بدون اشتراك، حيث بإمكانكم متابعة هاتان القناتان المفتوحتان من خلال إدخال وضبط تردد القناة المفتوحة على القمر الصناعي المناسب، وهاتان القناتان هما (قناة beIN SPORTS، قناة beIN SPORTS الإخبارية، كما يمكنكم متابعة هذه القنوات أيضاً من خلال موقع بي إن سبورت الإلكتروني عن طريق موقع beIN CONNECT أو عن طريق تطبيق iOS أو من خلال تطبيق Android.

تردد قناة bein sports HD

بإمكانكم التقاط تردد قناة بي ان سبورت اتش دي الآن عن طريق ضبط اللاقط أو الدش على القمر الصناعي المناسب ثم ضبط جهاز الاستقبال “الرسيفر” ومن ثم إدخال أحد الترددات التالية:

م القمر التردد القطبية EFC 1 نايلسات 11084 H 5/6 2 عرب سات 12379 H 5/6 3 سهيل سات 11547 V 5/6 4 نايل سات 12245 V 3/4 5 نايل سات 12264 H 2/3

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ومن يرغب في متابعة أخر أخبار الرياضة وكرة القدم تحديداً يمكنه ذلك من خلال ضبط تردد القناة المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، حيث يتم الحصول على تردد قناة bein sports الإخبارية المفتوحة من خلال الجدول المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع عرب نيوز.

مواعيد مباريات اليوم الهامة على قنوات bein sports

تنقل قناة بي ان سبورت الإخبارية أخر المستجدات حول الأحداث الرياضية في كافة الألعاب حول العالم وخاصة ما تتعلق بـ كرة القدم، حيث يمكنكم من خلال قناة bein sports news التعرف على أخر أخبار الرياضات المحلية والعالمية وأخبار الدوريات والبطولات ولنتائج ومواعيد المباريات المنقولة على قنوات بي ان سبورت المشفرة والمفتوحة، ومن يرغب في متابعة برامج القناة اليوم ومشاهدة مباريات اليوم المنقولة على شاشة قنوات bein sports المشفرة والاستمتاع بها مباشرةً، يمكنه ذلك عن طريق ضبط تردد قناة bein sports الإخبارية المفتوحة نايل سات المرفق عبر موقعنا موقع عرب نيوز.

تحديث: تشاهدون اليوم عدداً من المباريات عبر قنوات bein sports المشفرة بالدوريات الأوروبية، ومن يرغب في متابعة أخر أخبار الرياضة العالمية والمحلية يمكنه ذلك من خلال قناة bein sports الإخبارية التي يمكنكم الحصول عليها عن طريق ضبط تردد قناة bein sports الإخبارية المفتوحة 2019 المرفق.