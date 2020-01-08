تردد القناة السعودية الرياضية 2019 KSA SPORTS على النايل والعرب سات لمتابعة بطولة كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وفالنسيا 

ضبط تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sports HD على كافة الأقمار ومتابعة القناتين 1 و 2، حيث تنقل القناة المباراة الهامة بين ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الإسباني، ويتم بث المباراة على سلسلة القنوات الرياضية السعودية ‘لى جانب باقي مباريات البطولة الإسبانية الممتدة حتى الأحد المقبل، إلى جانب باقة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين ومباريات الكرة السعودية بشكل عام، فضلاً عن البرامج الرياضية المتميزة التي تنقلها مجموعة القنوات بشكل حصري ومجاني، وتمتلك القنوات الرياضية السعودية حقوق البث الحصري لمجموعة من البطولات المملوكة لها كبطولة كأس السوبر السعودي ودوري الدرجة الأولى السعودي.

تنقل قناة السعودية الرياضية 2، بطولة كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وفالنسيا، وننشر تردد القناة على قمري النايل سات والعرب سات، لضمان المتابعة الحية والمستمرة المباشرة لأحداث المباراة الهامة، إلى جانب نقل بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتنطلق أحداث مباراة ريال مدريد وفالنسيا مساء الأربعاء 8 يناير 2020.

مباريات السوبر الإسباني على قنوات السعودية الرياضية KSA Sports

تقام أحداث مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني على أرض ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بداية من الأربعاء 8 يناير وتستمر البطولة حتى الأحد 12 يناير الجاري، وأولى مبارايات البطولة تبدأ بين فريقي ريال مدريد وفالنسيا في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية.

تردد القنوات الرياضية السعودية KSA Sports

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات 12284 V 12149 H Advertisements 5/6 5/6 27500 عرب سات 12149 H 12015 V 5/6 5/6 27500

تتميز القنوات الرياضية السعودية بوجود باقة من المعلقين الرياضيين المتميزين بها، أمثال فهد العتيبي وفارس عوض وأخرين من أبرز المعلقين الرياضيين العرب، ويمكن ضبط تردد القنوات بصورة مجانية واستقبالها بسهولة عبر أجهزة استقبال القنوات لديكم، لمتابعة أبرز البطولات الرياضية كالدوري السعودي وكأس الملك وكأس ولي العهد وكأس الخليج العربي، إلى جانب بطولات سباقات الخيل والبطولة الرمضانية.