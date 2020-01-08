ترددات

“الجديد” عن ترددات باقة بي أوت كيو الجديدة 2020 على جميع الأقمار الصناعية

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تردد قنوات بي أوت كيو هو من أهم الترددات التي يتم البحث عنها منذ أن تم توقف بث الباقة بسبب المشاكل بين بي أوت وباقة بي إن القطرية التي تستحوذ على كل الفاعليات بصورة حصرية ولا تريد منافسة مع أي قناة أخرى وتردد باقة بي أوت الجديد على سنقدمه لكم وأخر تفاصيل عودة بث القناة والجدير بالذكر أن مجموعة قنوات بي أوت كيو تضم عدد 10 قنوات تليفزيونية.

يتردد بقوة هذه الفترة عن وجود جهاز جديد في الأسواق، يمكنه فتح قنوات بي أوت الجديدة وهذا الجهاز هو النسخة الجديدة من” أيكون”، ويتردد عن وجود هذا الجهاز في السوق العراقي، وغير متوفر بكثرة نظراً لارتفاع ثمنه، وعدم توافره بكثرة في الأسواق.

تردد قنوات بي أوت كيو 2020

يتردد في الوقت الحالي عن عودة تردد قنوات بي أوت، من جديد مع بداية العام الجديد 2020، وكانت إدارة بي أوت قد أعلنت لمتابعيها الأسبوع الماضي، عبر موقعها الرسمي عن أنتظار مفاجأة، ستسعد محبي القناة في الوطن العربي الكبير من المحيط إلي الخليج.

عودة قنوات بي أوت كيو في مصر وشمال أفريقيا

تردد قنوات بي أوت كيو على النايل سات والعرب سات

سنقدم لكم أحدث تردد لمجموعة قنوات بي أوت كيو، وإذا حدث تعديل للتردد بعد التحديثات التي تجريها القناة حالياً سنوافيكم به في الحال.

القمر الصناعي اسم القناة التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز
النايل سات beoutQ 12034 H 27500
عرب سات beoutQ 12207 H 27500
عرب سات beoutQ 11919 V 27500
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الكلمات الدلائليه
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