تردد القناة الثالثة المغربية الرياضية الناقلة لمباريات الدوري المغربي وشاهد مباراة الفتح الرياضي وحسنية أغادير اليوم الرجاء البيضاوي وفريق رجاء بني ملال

عشاق الساحرة المستديرة في المملكة المغربية، تقام اليوم مباراة هامة في أطار الجولة الحادية عشر من الدوري المغربي للمحترفين، بين فريقي الفتح الرياضي المغربي وفريق حسنية أغادير، وسوف تنقل المباراة عبر شاشة قناة الرياضية المغربية، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت المغرب.

قناة المغربية الرياضية الثالثة بدأ بثها يوم 16 من سبتمبر عام 2006، وهي ملك للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، وتبث برامجها ومبارياتها من الدار البيضاء بالمملكة المغربية.

أهم المباريات التي تنقلها القناة اليوم

المباراة الموعد القناة الناقلة المنافسة الفتح الرباطي / حسنية أغادير 20.00 بتوقيت القاهرة،21.00 بتوقيت مكة المكرمة،19.00 بتوقيت المغرب المغربية الرياضية الدوري المغربي

التردد الجديد للقناة المغربية الرياضية 3 على مختلف الأقمار الصناعية

القناة القمر الصناعي التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز المغربية الرياضية 3 نايل سات 11474 V 27500 المغربية الرياضية 3 عرب سات 12683 V 27500 المغربية الرياضية 3 هود بير 10873 V 27500

أهم الفاعليات التي تنقلها القناة الرياضية المغربية الثالثة