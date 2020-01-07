التردد الجديد لقناة أون سبورت على النايل سات وتابع حفل الأفضل في أفريقيا حصرياً

تنقل اليوم الثلاثاء الموافق 7 من شهر يناير 2020 قناة أون سبورت الفضائية المصرية، حفل الأفضل في أفريقيا، من مدينة السحر والجمال مدينة الغردقة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، والمعروف أنه يتنافس على الجائزة، النجم المصري محمد صلاح، مع النجم السنغالي ساديو ماني ،والنجم الجزائري رياض محرز.

تستخدم قناة أون سبورت أحدث أجهزت البث الرقمي على مستوى العالم، وأصبحت من أهم القنوات الرياضية المصرية والعربية في فترة وجيزة، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم أهم المحللين ومقدمي البرامج في القناة .

تلعب اليوم ثلاث لقاءات في الأسبوع الثامن من الدوري المصري، اللقاء الأول يجمع نادي مصر ضد الإسماعيلي وينقل عبر شاشة أون سبورت، في الثانية والنصف ظهراً، واللقاء الثاني يجمع بين سموحة ضد أسوان في الخامسة مساءً وينقل عبر أون سبورت ـ2، والمباراة الثالثة الأهلي ضد حرس الحدود في السابعة والنصف مساءً.

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أهم الفاعليات التي تنقلها القناة اليوم

المناسبة الموعد القناة الناقلة المدينة حفل الكاف لاختيار الأفضل في أفريقيا 8.00 بتوقيت القاهرة،90.00 بتوقيت السعودية أون سبورت الغردقة

التردد الجديد لقناة أون سبورة على النايل سات 2019

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز أون سبورت 10853 نايل سات H 27500

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أهم البرامج التي تقدمها قناة أون سبورت