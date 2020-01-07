“الأن” تردد قناة السعودية الرياضية1و2 “KSA Sports” على القمر الصناعي نايل سات 2020 / لنقل مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

“السعودية الرياضية 1و2” هي قناة عربية سعودية، تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، وتهدف إلي تثقيف الشباب السعودي، وتحفيزه على الإشتراك في المنافسات الرياضية، وتهتم ايضا ببناء الشباب السعودي رياضياً وعقلياً، وتقدم كل ما هو جديد وحصري، في مجال الرياضة والتثقيف الرياضي، وبناء جيل متميز وقوي قادر على تخطي الصعاب.

تردد قناة “ksa sports 1,2” السعودية الرياضية 2020، نضع أمامكم التردد الصحيح للقناة الأشهر بالسعودية والمتميزة في عرض محتوي رياضي متنوع، من أهمها الدوري السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، نظراً لجمهورها العريض وعشاق مباريات كرة القدم، وتعمل إدارتها على التجديد والتحديث بالبرامج الرياضية المقدمة على شاشتها مع استخدام أحدث أساليب البث العالمية.

مباريات اليوم في “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان”

الهلال/ أهلي جدة الساعة 7 مساءً الأسبوع الحادي عشر

وتبث قناة السعودية الرياضية 1و2، مجاناً بدون إشتراك، وتقوم القناة ببث بطولة سوبر كلاسيكو المملكة، والدورة الرباعية بالسعودية والدوري السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين وكأس ولي العهد، في بث مباشر للمباريات مع مجموعة من المسابقات الآخري، سواء جماعية أو فردية والتي تقام بالمملكة السعودية أو خارجها.

تردد قناة السعودية الرياضية 1و2 على القمر الصناعي نايل سات 2019

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12149 H 27500 نايل سات 122284 v 27500 نايل سات

وتهتم قناة السعودية الرياضية، بنوعية ومضمون المحتوي المقدم على شاشتها، مع التحديث في التقنيات لتحسين صورة وصوت القناة، لسهوله متابعتها على صيغة HD والتردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات.

وتضم قناة السعودية مجموعة، من أشهر وألمع المعلقين والمحللين الرياضيين، من خلال تقديم متابعة مستمرة للفاعليات والمسابقات، المقامة على أرض المملكة وتوافر إستديو تحليلي مميز، يقدم متابعة تحليلية قبل المباراة وبعدها لشرح الفنيات ومعرفة النتائج.