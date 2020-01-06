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أجدد تردد قنوات القرآن الكريم 2020 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات .. بأصوات الشيوخ المختلفة لحفظ وتلاوة المصحف الشريف

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لايتوقف بحث المسلمين عن تردد قنوات القرآن الكريم 2020 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات للاستمتاع بأصوات الشيوخ المختلفة لحفظ وتلاوة المصحف الشريف فضلاً عن أن الكثير يبدأون يومهم بسماع القرآن منذ الاستيقاظ  في الصباح فيتجهون إلى ضبط  التليفزيون على قناة المجد للقرآن الكريم باعتبارهم أشهر القنوات التى تقدم سور المصحف الشريف على مدار 24 ساعة، فضلاً عن مجموعة من القنوات المميزة الأخري.

 

أجدد تردد قنوات القرآن الكريم 2020

أول ما يبحث عنه الشخص عند ضبط  القنوات الفضائية، تردد قنوات القرآن الكريم 2020 لتجد قائمة تضم من  5 إلى 10 قنوات في بداية  مقدمة القنوات على أجهزة الريسيفرات، وهو مانعمل على تقديمه في هذا الموضوع في إطار التيسير عليهم ليستطيعون بضبطتهم بسهولة وفي أسرع وقت ممكن، كما تحرص الكثير من الأسر على ضبط  قنوات القرآن لمساعدتهم في حفظ كتاب الله عز وجل لاسيما لصغارهم لاعتمادهم على النطق الصحيح للآيات بالتجويد.

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تردد قناة المجد للقرآن الكريم

التردد القمر الصناعي معدل الترميز  الاستقطاب  FEC
12475 نايل سات 27500 أفقي 3/4
12054 نايل سات 27500 أفقي  3/4
12475 عرب سات 27500 أفقي 3/4

تردد قناة العفاسي

القمر  التردد  معدل الترميز الاستقطاب FEC
نايل سات 10977/10727 h 27500 أفقي     5/6
تردد قنوات القرآن الكريم 2019

تردد قناة تايم قرآن

القمر التردد معدل الترميز  الاستقطاب FEC
نايل سات 11603 h 27500 أفقي   3/4

تردد قناة قرآن 2020

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب   FEC
نايل سات 12149  h   27500 أفقي 3/4

تردد قناة الشيخ عبد الباسط 2020

  1. القمر:نايل سات
  2. التردد: 11177/11604 h
  3. معدل الترميز: 27500
  4. الاستقطاب: أفقي
  5. FEC : 5/6

تردد قناة أهل القرآن

  • القمر : نايل سات
  • التردد: 12398 v
  • معدل الترميز : 27500
  • الاستقطاب : عمودي
  • FEC : 5/6

تضم الجداول الماضية أشهر تردد قنوات القرآن الكريم 2020  التى يبحث عنها الكثير من المسلمين حول العالم من مختلف الدول العربية والأجنبية.

 

 

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