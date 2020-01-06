أجدد تردد قنوات القرآن الكريم 2020 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات .. بأصوات الشيوخ المختلفة لحفظ وتلاوة المصحف الشريف

لايتوقف بحث المسلمين عن تردد قنوات القرآن الكريم 2020 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات للاستمتاع بأصوات الشيوخ المختلفة لحفظ وتلاوة المصحف الشريف فضلاً عن أن الكثير يبدأون يومهم بسماع القرآن منذ الاستيقاظ في الصباح فيتجهون إلى ضبط التليفزيون على قناة المجد للقرآن الكريم باعتبارهم أشهر القنوات التى تقدم سور المصحف الشريف على مدار 24 ساعة، فضلاً عن مجموعة من القنوات المميزة الأخري.

أجدد تردد قنوات القرآن الكريم 2020

أول ما يبحث عنه الشخص عند ضبط القنوات الفضائية، تردد قنوات القرآن الكريم 2020 لتجد قائمة تضم من 5 إلى 10 قنوات في بداية مقدمة القنوات على أجهزة الريسيفرات، وهو مانعمل على تقديمه في هذا الموضوع في إطار التيسير عليهم ليستطيعون بضبطتهم بسهولة وفي أسرع وقت ممكن، كما تحرص الكثير من الأسر على ضبط قنوات القرآن لمساعدتهم في حفظ كتاب الله عز وجل لاسيما لصغارهم لاعتمادهم على النطق الصحيح للآيات بالتجويد.

Advertisements

تردد قناة المجد للقرآن الكريم

التردد القمر الصناعي معدل الترميز الاستقطاب FEC 12475 نايل سات 27500 أفقي 3/4 12054 نايل سات 27500 أفقي 3/4 12475 عرب سات 27500 أفقي 3/4

تردد قناة العفاسي

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 10977/10727 h 27500 أفقي 5/6

تردد قناة تايم قرآن

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 11603 h 27500 أفقي 3/4

تردد قناة السعودية قرآن 2020

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 12149 h 27500 أفقي 3/4

تردد قناة الشيخ عبد الباسط 2020

القمر:نايل سات التردد: 11177/11604 h معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي FEC : 5/6

تردد قناة أهل القرآن

القمر : نايل سات

التردد: 12398 v

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي

FEC : 5/6

تضم الجداول الماضية أشهر تردد قنوات القرآن الكريم 2020 التى يبحث عنها الكثير من المسلمين حول العالم من مختلف الدول العربية والأجنبية.