syrian drama إحداثيات تردد قناة سوريا دراما الجديد تحديث يناير 2019 “Shoof Drama” على نايل سات

تردد قناة سوريا دراما الفضائية والتي تقدم أفضل الأعمال الدرامية السورية والعربية على شاشاتها، فالقناة تعرض أعمال درامية مميزة من مسلسلات سورية من الواقع السوري، وتهتم القناة من خلال ما تقدمه من أعمال بالجانب الاجتماعي السوري والعربي، والقناة تابعة للتلفزيون السوري وقد انطلق بث القناة في عام 2000، وتعمل إدارة القناة على تطوريها بصفة دائمة، لذلك استحق القناة أن تتربع على عرش قنوات الدراما السورية والعربية.

وتجدر الإشارة إلى أن قناة سوريا دراما تبث محتواها من خلال القمر المصري نايل سات، ومن اشهر ما قدمته قناة سوريا دراما في الآونة الأخيرة، مسلسل فرج ورحمة، مسلسل عطر_الشام، مسلسل بقعة ضوء، مسلسل باب الحارة، مسلسل سلاسل ذهب، مسلسل ناس_من ورق، مسلسل ترجمان الأشواق، مسلسل شوارع الشام العتيقة، مسلسل هوا أصفر، وجميع ما سبق من أعمال درامية تم تقديمها في شهر رمضان 2019، وتواصل قناة سوريا درما العمل على نيل رضا متابعيها ومشاهديها.

تردد قناة سوريا دراما syrian drama على قمر نايل سات

هذا وقد استطاعت قناة سوريا دراما خلال الفترة الأخيرة أن يكون لها قاعدة جماهيرية وشعبية كبيرة من المشاهدين بجميع بلدان العالم العربي، وذلك من خلال ما تقدمة من مسلسلات درامية عربية قريبة من الواقع، وتحاكي الحياة الاجتماعية المحلية والعربية، حيث تعتبر قناة سوريا دراما من القنوات المتخصصة في الدراما العربية، وهي دراما هادفة تمس الواقع الحياتي للمواطن السوري والعربي، ولا تتخطى قناة سوريا دراما التقاليد والأعراف العربية والشرقية، لذلك استحقت أن تجمل اسم قناة الأسرة العربية.

تردد قناة سوريا دراما Syrian Drama على نايل سات وعرب سات

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب نايل سات 11177 27500 5/6 أفقي نايل سات 11180 27500 5/6 أفقي عرب سات 12054 27500 3/4 عمودي

اهم برامج قناة سوريا دراما

برنامج خيال الظل.

دراما خمسيات عن الهوى والجوى.

برنامج المشهد الفني.

استوديو دراما.

برنامج منمنمات

الأعمال الدرامية التي تقدمها قناة الدراما السورية

مسلسل حنين

مسلسل طوق البنات

مسلسل وهم

مسلسل عريس الهنا

مسلسل سليمو وحريمو

مسلسل وعدتني يا رفيقي

مسلسل وحدن

مسلسل روزنا

مسلسل الرابوص

مسلسل ما بتخلص حكايتنا

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أما عن ملكية قناة سوريا دراما فهي تابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري، وهي مؤسسة إعلامية حكومية سورية، وتضع قناة سوريا دراما نُصب أغينها المحافظة على الثقافة السورية من خلال ما تقدمه من محتوى راقي، وسنتابع معكم أي تغيرات قد تطرا على ترددات قناة سوريا دراما من خلال تحديثات مستمرة لهذا التقرير.