“news” تردد قناة بي إن سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات 2020 / الناقلة للعديد من مباريات الدوري الانجليزي في الأسبوع ال21

“بي إن سبورت 2” القناة الرياضية المشفرة من القنوات الرياضية المهمة وهي ضمن مجموعة من القنوات الرياضية القطرية المشفرة، التي تحمل نفس الإسم، ويبحث عن تردد قناة بي إن سبورت 2 العديد من محبي وعشاق الكرة المستديرة كرة القدم، هذه الرياضة التي لها محبين على مستوي العالم، وتنقل بثها عبر النايل سات بإشتراك حيث أنها قناة مشفرة تتيح للمشتركين عليها فقط متابعة البطولات المنقولة عليها حصري، وتتميز بصورة عالية الجودة وتضم مجموعة من مقدمي البرامج والمحللين الرياضيين على مستوي عالي من الكفاءة.

news تردد قناة بي إن سبورت “2” الرياضية 2020، نتابع معكم كل مايخص تردد القناة لنضعه بين أيديكم لحظة بلحظة، فهي من أهم القنوات التي تنقل عدد من المباريات بالدوري الانجليزي الممتاز، مع تعليق متميز بأشهر المعلقيين الرياضيين، واستديو تحليلي على مستوي عالي لاستضافته مشاهير التحليل الرياضي، لعرض الفنيات بالمباريات المنقولة على القناة.

البطولات المعروضة على شاشة قناة “بي إن سبورت 2”

من أولي البطولات المعروضة على شاشة “بي إن سبورت 2″، الدوري الإنجليزي الممتاز وينضم كلاً من الدوري الإسباني والبرتغالي والفرنسي وغيرها من الدوريات لقائمة البطولات التي تعرضها القناة، ولها جمهور كبير من محبي مشاهدة هذه المباريات على شاشتها، لتميزها بنقاء الصورة والصوت وعدم تقطيع البث للمباريات.

مباريات اليوم من “الدوري الإنجليزي الممتاز” المنقولة على شاشة القناة

برايتون/ تشيلسي الساعة 2,30 عصراً الأسبوع الواحد و العشرين ساوثهامبتون/ توتنهام هوتسبر الساعة 5 مساءً الأسبوع الواحد و العشرين مانشستر سيتي/ إيفرتون الساعة 7,30 مساءً الأسبوع الواحد و العشرين آرسنال/ مانشستر يونايتد الساعة 10 مساءً الأسبوع الواحد و العشرين

ونقلت قناة بي إن سبورت 2 مراسم قرعة الربع نهائي لدوري أبطال إفريقيا، والكونفيدرالية الإفريقية، يوم الأربعاء 20/3/2019، في تمام الساعة 7 مساءاً بتوقيت القاهرة، بمقر الإتحاد الإفريقي بالقاهرة، وبدأت المراسم بقرعة الكونفيدرالية ثم دوري أبطال إفريقيا، وبحضور ممثلين عن الفرق المؤهلة، وقد أعلنت نتيجة الكونفيدرالية الإفريقية، وقد جاء الزمالك ضد حسنية أغادير، الصفاقسي التونسي ضد نكانا الزامبي، نهضة بركان المغربي ضد جورماهيا الكيني، الهلال السوداني ضد النجم الساحلي التونسي.

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تم إعلان قرعة الربع نهائي لدوري أبطال إفريقيا ايضاً وأسفرت النتيجة عن مواجهات ساخنة بين كلا من، الترجي التونسي ضد حوريا كوناكري الغيني، الوداد المغربي ضد سيمبا التنزاني، مازيمبي الكنغولي ضد شباب قسنطينة الجزائري، الأهلي المصري ضد صن داونز الجنوب إفريقي، ونتابع معكم كل جديد تنقله قناة بي أن سبورت2 من متابعات لأهم الفاعليات والمباريات.

تردد قناة بي إن سبورت 2 على النايل سات وسهيل سات 2020

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12264 أفقي 27500 نايل سات 11547 عمودي 27500 سهيل سات

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ونهتم دائماً بمتابعينا في كل مكان، ونضع بين أيديهم أهم وأشهر الترددات للقنوات الرياضية، للتميز في متابعة المباريات الهامة على الساحة لحظة بلحظة، دون العناء في البحث و إهدار الوقت للوصول للتردد الصحيح، حيث نقدم لكم التردد الصحيح الذي يتم ضبط القناة عليه بكل سهولة ويسر.