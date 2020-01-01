“جديد” تردد قناة “بي إن سبورت الإخبارية” 2020 على النايل سات / للتعرف على أخبار الدوري الانجليزي لحظة بلحظة

قناة “بي إن سبورت الرياضية الإخبارية”، هي القناة الأشهر على الساحة الأن، لتقديمها كل جديد ومميز من الأخبار الرياضية المحلية والعالمية، وهذه القناة تابعة لشبكة الجزيرة الفضائية، وهي من باقة بي إن سبورت المتخصصة، فيوجد العديد من القنوات في مجالات عديدة تحمل نفس الإسم وتم إفتتاحها في 2011، وتخصصت في تقديم البرامج التحليلية والنقاشية في مجال الرياضة، وتتميز بتقديم الأخبار الرياضية على كل رأس ساعة، مع تقديم ملخص للمباريات و تحليل للفنيات، وتغطية من قلب الحدث للمسابقات الكبري.

جديد تردد قناة “بي إن سبورت الإخبارية”، يحتل مكانة متميزة في محركات البحث، فهي من أهم القنوات التابعة لشبكة الجزيرة الفضائية مثل قناة “بي إن سبورت المفتوحة” و قناة “بي إن سبورت 2” و قناة “الكأس الرياضية”، وتعمل إدارة القناة على التميز في نقل الأخبار الرياضية العالمية، والتعرف على نتائج المباريات المقامة على الساحة لحظة بلحظة، ونقل الفاعليات العالمية و الدولية في مجال الرياضة، فيتابعها عدد ضخم من عشاق الرياضة بجميع دول العالم.

مباريات اليوم بالدوري الإنجليزي 2019-2020

بيرنلي/ أستون فيلا الساعة 2,30 ظهراً الأسبوع الواحد و العشرين برايتون/ تشيلسي الساعة 2,30 عصراً الأسبوع الواحد و العشرين نيوكاسل يونايتد/ ليستر سيتي الساعة 5 مساءً الأسبوع الواحد و العشرين ساوثهامبتون/ توتنهام هوتسبر الساعة 5 مساءً الأسبوع الواحد و العشرين واتفورد/ وولفرهامبتون الساعة 5 مساءً الأسبوع الواحد و العشرين مانشستر سيتي/ إيفرتون الساعة 7,30 مساءً الأسبوع الواحد و العشرين وست هام يونايتد/ بورنموث الساعة 7,30 مساءً الأسبوع الواحد و العشرين نورويتش سيتي/ كريستال بالاس الساعة 7,30 مساءً الأسبوع الواحد و العشرين آرسنال/ مانشستر يونايتد الساعة 10 مساءً الأسبوع الواحد و العشرين

الفاعليات التي تنقلها “بي إن سبورت الإخبارية”

تقوم القناة يوم الإثنين 16 ديسمبر 2019 بنقل فاعليات ومراسم قرعة دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2019-2020، هذا لما تعهدنا عليه من نقل أهم الأحداث الحصرية الرياضية على شاشة قناة “بي إن سبورت الإخبارية، ومن المقرر إجراء المراسم في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

حيث تأهل 16 فريق لدور ال16 مقسمين على 8 مجموعات، كل مجموعة تضم أول المجموعة والفريق الوصيف، ومن المتعارف عليه في نظام هذه القرعة عدم لقاء أي فريق بالآخر من نفس المجموعة أو من نفس البلد، وسوف نكون معكم لمتابعة ما تنتج عنه القرعة.

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بيان بأسماء فرق كل مجموعة بدوري أبطال أوروبا

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2020 على القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12604 H 27500 نايل سات

أهم البرامج التي تتميز بها قناة بي إن سبورت الإخبارية

تتميز قناة بي إن سبورت الإخبارية، بتقديم مجموعة من البرامج الإسبوعية، التي تتابع أهم وأخر الأخبار الرياضية وتحليل للفنيات بها، ومنها (عالم كرة السلة يقدم كل ثلاثاء- عالم السرعة يقدم كل خميس- موعد مع الكالتشيو برنامج إسبوعي يخص الكرة الإيطالية- من بريطانيا برنامج إسبوعي يخص الدوري الإنجليزي-برنامج كرة فرنسا يقدم إسبوعياً لما يخص فرنسا- الدوري الأوروبي برنامج موسمي يخص الدوري الأروبي-الإقتصادية الرياضية برنامج إسبوعي يقدم إقتصاديات الأندية- أخبار الرياضة ويبث على رأس كل ساعة يومياً).