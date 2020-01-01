“جديد” تردد قناة الشارقة الرياضية 2020 على القمر الصناعي نايل سات/ لمتابعة مباراة الشارقة و الوحدة بكأس الخليج العربي الإماراتي

نبذة عن “قناة الشارقة الرياضية”، هي من القنوات الهامة في المنطقة، حيث تقدم محتوي متميز من البرامج الرياضية المتنوعة والهادفة، و تبث إرسالها من إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه القناة ليست مهمة بالنسبة للإمارات فقط ولكنها مهمة للوطن العربي أجمع، حيث يبحث عن ترددها الكثير من عشاق الرياضة وخاصةً عشاق الكرة المستديرة كرة القدم.

تردد قناة “الشارقة” الرياضية 2020، من أهم الترددات التي يبحث عنها عشاق الرياضة بالوطن العربي، لذلك تعمل إدارتها على التحديث والتجديد المستمر لبث القناة، و تقوم القناة بنقل مباراة الشارقة و الوحدة في كأس الخليج العربي الإماراتي.

مباريات اليوم في كأس الخليج الإماراتي المنقولة على “الشارقة الرياضية”

الشارقة/ الوحدة الساعة 6,45 مساءً الأسبوع الثاني عشر

تردد قناة الشارقة الرياضية على النايل سات 2020

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11012-11977 عمودي 27500 نايل سات

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أهم برامج القناة

تتميز قناة الشارقة الرياضية، بمجموعة متنوعة ومتميزة من البرامج الرياضية ومنها (برنامج بانوراما- برنامج الجولة- برنامج مرمي الصحافة- برنامج تحدي الصالات- برنامج رياضة المرأة- برنامج أنستا سبورت- برنامج الخط الرياضي).

تنقل قناة الشارقة الرياضية أهم البطولات الرياضية، سواء في كرة القدم أو اليد أو السلة وغيرها من اللعبات الرياضية المختلفة، ومن البطولات التي تنقلها قناة الشارقة الرياضية الدوري الإماراتي والبطولة العربية للأندية، وتتميز القناة بإستديو تحليلي لعرض الفنيات بالمباريات المذاعة عليها، وتستضيف أشهر المحللين الرياضيين والمعلقين الرياضيين للتعليق على المباريات.