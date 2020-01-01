“طالع” أحدث تردد لقناة أون سبورت “1,2” 2020 على النايل سات / لمتابعة مستمرة لأهم الأحداث الرياضية المحلية والعالمية

نبذة عن “قناة أون سبورت”، هي من أهم القنوات وأكثرها مشاهدة في مصر والعالم العربي، من خلال الجماهير الرياضية ومحبي كرة القدم المصرية، حيث تقدم الأحداث الرياضية أول بأول، وهي القناة الناقلة لمباريات الدوري الممتاز مباشر، وتهتم ايضا بالمباريات الدولية والكرة الأوروبية والعربية، مما زاد من نسب المشاهدة وخاصاً من عشاق كرة القدم، وتعتبر ملاذاً لعدد كبير من المشاهدين المصريين، نظراً لأنها قناة مجانية ليس لها إشتراك.

تردد قناة “أون سبورت” 1-2، نضع التردد الصحيح للقناة أمامكم للتمكن من متابعة مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020، حيث أنها الناقل الرسمي للدوري المصري مباشر، و تتميز القناة عن مثيلاتها في عرض محتوي رياضي متنوع لمختلف أنواع الرياضة، لتلبي متطلبات الجمهور المصري العاشق للرياضة.

مباريات اليوم “الدوري المصري”

الاتحاد السكندري/ المقاولون العرب الساعة 2,30 ظهراً الأسبوع الحادي عشر الإسماعيلي/ إنبي الساعة 5 مساءً الأسبوع الحادي عشر مصر المقاصة/ الأهلي الساعة 7,30 مساءً الأسبوع الحادي عشر

وقد حازت قناة أون سبورت على شهرة عالية، بين القنوات الرياضية وعلى مستوي الشرق الأوسط، نظراً لإهتمام إدارة القناة، بعرض كل ماهو جديد يخص الشأن الرياضي، وتضم قناة أون سبورت مجموعة متميزة من أشهر وألمع، نجوم الكرة المصرية والإعلاميين المتخصصين في مجال الرياضة، ومنهم الكابتن أحمد شوبير والكابتن حازم إمام والإعلامي سيف زاهر.

تردد قناة أون سبورت الرياضية 2020 على القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معدل الترميز القمر الصناعي 10853 H 27500 نايل سات

ونقوم بالمتابعة لكل ما هو جديد، يخص تردد قناة أون سبورت والتردد الخاص بها الذي يبث بصيغة HD، وذلك لسلامة متابعة القناة من خلال مختلف أجهزة الإستقبال، وذلك لما تقدمه قناة أون سبورت من متابعة وعرض شيق، وتحليل للمباراة في إستديو تحليلي قبل وبعد المباراة لشرح الفنيات للمشاهدين.