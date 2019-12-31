تردد قناة روتانا خليجية الجديد على النايل سات وعرب سات 2020

نرصد لكم تردد قناة روتانا خليجية الجديد 2020 على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات، وهي أحدي القنوات السعودية المتخصصة في بث وتقديم باقة من البرامج الترفيهية المتنوعة بشكل مجاني دون تشفير أو توقف أو اشتراكات شهرية.

وهي أحدي القنوات التابعة لشبكة قنوات روتانا الفضائية، وانطلقت القناة عام 2005 وهي قناة موسيقية تهتم بعرض الأغاني والحفلات لنجوم الخليج والوطن العربي.

وتتنوع البرامج التي تقوم بتقديمها بين الحوارية والساخرة والفنية والاجتماعية وبرامج المسابقات والبرامج الدينية، مما جعلها في مقدمة القنوات الفضائية الأكثر مشاهدة.