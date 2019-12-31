تردد قناة دريم الجديد على النايل سات 2020

نرصد لكم تردد قناة دريم الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2020، والتي تعتبر أحدي القنوات المصرية التي تهتم بكل ما يخص الشارع المصري، وتتميز بمحتواها المتنوع حيث يتنوع محتواها بين الأفلام والمسلسلات والبرامج المختلفة.

وهي قناة مجانية تبث من خلال النايل سات دون توقف أو انقطاع أو تشفير ولا تحتاج إلى اشتراكات شهرية كغيرها من القنوات.

وهي قناة ترفيهية تتميز بجودة صورتها وكفاءة ونقاء صوتها، ولم يقتصر دورها على البرامج الاقتصادية والسياسية والإخبارية، بل تقوم بتقديم العديد من البرامج الأخري في مجال الصحة والجمال وبعض البرامج الترفيهية الأخري.