تردد قناة إم بي سي مصر الجديد على جميع الأقمار الصناعية 2020

نقدم لكم تردد قناة إم بي سي مصر الجديد على القمر الصناعي النايل سات وجميع الأقمار الصناعية الأخري 2020، والتي تعتبر أحدي القنوات التابعة لباقة قنوات إم بي سي الشهيرة، التي نجحت في تحقيق نجاح وشهرة كبيرة منذ انطلاقها وحتى الوقت الراهن.

وتقوم القناة بتقديم باقة من أفضل البرامج الاجتماعية والإخبارية والثقافية، بالإضافة إلى مجموعة من المسلسلات الجديدة والحصرية التي تقوم بتقديمها على مدار ساعات اليوم مجانا؛ حيث تتميز بمحتواها المتنوع والحصري من أفلام وبرامج ومسلسلات.

وتسعى القناة إلى الابتكار والتجديد وتقديم محتوي فريد وحصري يساعد في إرضاء جماهيرها ومتابعيها في كل مكان في مصر والوطن العربي.