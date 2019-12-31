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تردد قناة دي إم سي دراما الجديد 2020 على النايل سات

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نقدم لكم تردد قناة دي إم سي دراما الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2020، وهي أحدي أفضل وأشهر القنوات المتخصصة في بث وتقديم باقة من أفضل المسلسلات العربية الجديدة والحصرية والقديمة، وهي أحدي القنوات التابعة لشبكة قنوات دي إم سي جروب الشهيرة.

وساعد تنوع محتواها على جذب العديد من متابعي ومحبي تلك أعمال الدراما المختلفة، وتحقيق نسب مشاهدة كبيرة ونجاحا باهرا منذ انطلاقها وحتى الوقت الراهن.

وهي قناة مجانية تبث بشكل مجاني على مدار ساعات اليوم دون توقف أو تشويش أو تشفير؛ حيث تتميز بجودتها العالية وكفاءة صورتها وصوتها.

القمر الصناعي التردد – القطبية معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ
النايل سات 11449 أفقي 27500 5/6
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