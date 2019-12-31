تردد قناة بطوط كيدز 2020 على النايل سات

نقدم لكم تردد قناة بطوط كيدز الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2020، وهي أحدي القنوات المتخصصة في بث وتقديم أفلام ومسلسلات الكرتون التي يفضلها الأطفال، فضلا عن أفلام الأنمي والديزني التي يبحث عنها الكثير من الكبار والصغار، بالإضافة إلى البرامج الترفيهية التعليمية التي تقوم بعرضها من خلال شاشتها.

وتسعى القناة إلى تربية جيل واعي ومثقف ومتعلم، كما تعمل على تنمية مهارات وذكاء الأطفال وتقديم كل ما يساعد في تغذية العقول واكتساب المعلومات.

وتقوم ببث محتواها على مدار ساعات اليوم مجانا دون توقف أو تشفير أو تشويش؛ حيث تتميز بجودة وكفاءة صورتها ونقاء صوتها.