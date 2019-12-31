ترددات

تردد قناة إم بي سي بوليوود الجديد على النايل سات وعرب سات 2020

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نرصد لكم تردد قناة إم بي سي بوليوود المتخصصة في بث وتقديم الأفلام والمسلسلات الهندية من خلال القمر الصناعي النايل سات وعرب سات بشكل مجاني على مدار ساعات اليوم دون تشويش أو انقطاع أو تشفير أو توقف.

وتتميز القناة بجودتها العالية وكفاءة صورتها وجودة ونقاء صوتها، واستطاعت الاستحواذ على نسب مشاهدة كبيرة وامتلاك قاعدة جماهيرية كبيرة في كل مكان في الوطن العربي.

وهي أحدي القنوات التابعة لشبكة قنوات إم بي سي منها إم بي سي 1، إم بي سي مصر، إم بي سي 2، إم بي سي مصر 2، إم بي سي 3، إم بي سي دراما، إم بي سي 4، إم بي سي أكشن، إم بي سي العراق، إم بي سي ماكس.

القمر الصناعي التردد – القطبية معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ
النايل سات 11559 رأسي 27500 5/6
النايل سات 11938 رأسي 27500 5/6
عرب سات 12399 رأسي 27500 3/4
عرب سات 12284 رأسي 27500 5/6
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الكلمات الدلائليه
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