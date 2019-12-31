تردد قناة إم بي سي بوليوود الجديد على النايل سات وعرب سات 2020

نرصد لكم تردد قناة إم بي سي بوليوود السعودية المتخصصة في بث وتقديم الأفلام والمسلسلات الهندية من خلال القمر الصناعي النايل سات وعرب سات بشكل مجاني على مدار ساعات اليوم دون تشويش أو انقطاع أو تشفير أو توقف.
وتتميز القناة بجودتها العالية وكفاءة صورتها وجودة ونقاء صوتها، واستطاعت الاستحواذ على نسب مشاهدة كبيرة وامتلاك قاعدة جماهيرية كبيرة في كل مكان في الوطن العربي.
وهي أحدي القنوات التابعة لشبكة قنوات إم بي سي منها إم بي سي 1، إم بي سي مصر، إم بي سي 2، إم بي سي مصر 2، إم بي سي 3، إم بي سي دراما، إم بي سي 4، إم بي سي أكشن، إم بي سي العراق، إم بي سي ماكس.
|القمر الصناعي
|التردد – القطبية
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|النايل سات
|11559 رأسي
|27500
|5/6
|النايل سات
|11938 رأسي
|27500
|5/6
|عرب سات
|12399 رأسي
|27500
|3/4
|عرب سات
|12284 رأسي
|27500
|5/6