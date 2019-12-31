تردد قناة الحدث الجديد على جميع الأقمار الصناعية 2020

نرصد لكم تردد قناة الحدث الجديد على النايل سات وعرب سات وجميع الأقمار الصناعية الأخري 2020، وهي أحدي القنوات السعودية المتخصصة في نقل أخبار المملكة العربية السعودية الاقتصادية والسياسية والرياضية وغيرها.

وتعتبر قناة شاملة تسعى إلى نقل كل ما يخص السعودية وشعبها، بالإضافة إلى العديد من النشرات الإخبارية والبرامج التي تقوم بتقديمها على مدار ساعات اليوم مجانا، والتي ساهمت في تحقيق شهرة كبيرة ونسب مشاهدة عارمة.

وانطلقت القناة عام 2012 ونجحت خلال تلك السنوات في تحقيق شهرة ونجاحا كبيرا واقتحام الكثير من البيوت داخل المملكة العربية السعودية.