ترددات

تردد قناة الحدث الجديد على جميع الأقمار الصناعية 2020

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نرصد لكم تردد قناة الحدث الجديد على النايل سات وعرب سات وجميع الأقمار الصناعية الأخري 2020، وهي أحدي القنوات المتخصصة في نقل أخبار المملكة العربية السعودية الاقتصادية والسياسية والرياضية وغيرها.

وتعتبر قناة شاملة تسعى إلى نقل كل ما يخص السعودية وشعبها، بالإضافة إلى العديد من النشرات الإخبارية والبرامج التي تقوم بتقديمها على مدار ساعات اليوم مجانا، والتي ساهمت في تحقيق شهرة كبيرة ونسب مشاهدة عارمة.

وانطلقت القناة عام 2012 ونجحت خلال تلك السنوات في تحقيق شهرة ونجاحا كبيرا واقتحام الكثير من البيوت داخل المملكة العربية السعودية.

القمر الصناعي التردد – القطبية معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ
النايل سات 11559 رأسي 27500 5/6
النايل سات 11137 أفقي 27500 5/6
النايل سات 12168 رأسي 27500 5/6
عرب سات 12092 رأسي 27500 5/6
عرب سات 12284 رأسي 27500 5/6
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الكلمات الدلائليه
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