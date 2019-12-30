“عودة بي أوت كيو” 2020 عودة قنوات بي أوت تعود بقوة من جديد من خلال القمر الصناعي الجديد وتابع أهم المباريات

أعلنت مجموعة بي أوت كيو عن مفاجأة 2020 لعملائها، وحصولها على موافقة قمر صناعي تابع لدولة أوروبية يبث من إحدى دول شرق اسيا وغير خاضع لقوانين البث الفضائي ولا يمكن لبي إن أن تقاضيه، وفي حالة مقاضاته لن تصل إلي شيئ، ونحن نرصد لكم موعد عودة البث والكل ، يريدوا معرفة موعد عودة البث ونحن سنقدم لكم كافة التفاصيل فتابعونا.

مفاجأة الموسم تقدمها إدارة قنوات بي أوت كيو مع شركة أيكون العملاقة، ويقدمان جهاز أقل ما يقال عنه أنه جهاز خرافي، يمكنكم من خلاله أستقبال باقة قنوات بي أوت كيو، على القمر الصناعي بدر سات بتقنية سات فقط، بواسطة الإنترنت بدون أي تقنيات أخرى مثل خاصية iptv .



متابعينا الأعزاء في مصر ودول شمال إفريقيا الجزائر والمغرب وتونس وليبيا، تتردد أخبار بأن قنوات بي أوت كيو عادة للعمل عبر القمر الصناعي بدر 26، على التردد 11270 معامل الترميز 27500 أستقطاب أفقي، وأن البث هذا تجريبي ليعمم في القريب العاجل في جميع الدول العربية، ونحن نتابع معكم الأخبار أول بأول وسنوافيكم بكل جديد.

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تردد قنوات بي أوت كيو على القمر نايل سات وعرب سات

اسم القمر الصناعي القناة التردد معامل الأستقطاب معامل الترميز النايل سات بي أوت كيو 12034 H 27500 عرب سات بي أوت كيو 12207 H 27500 عرب سات بي أوت كيو 11919 V 27500 عرب سات بي أوت كيو 12380 V 27500

متابعينا الأعزاء نحن متواصلون معكم بكل جديد عن ترددات الباقة الجديدة، وسنوافيكم بأخر الأخبار الخاصة بقنوات بي أوت، لعلمنا بأن عشاق القنوات بالملايين في كافة أرجاء الوطن العربي.