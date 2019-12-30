“أخبار حصريه” عن باقة بي أوت كيو تعرف على موعد عودة بث الباقة من جديد 2020 على القمر الصناعي الجديد

نقدم لكم متابعينا الأعزاء أحدث الأخبار عن تردد باقة بي أوت كيو الجديدة، والتي يجهز لعودتها في بداية 2020 من خلال الترددات الجديدة عبر القمر الصناعي الأوروبي، الذي ستحمل الباقة عليه بعد الاتفاق بين إدارة القنوات والقمر الصناعي الجديد، سنقدم لكم أخر تفاصيل عودة بث القناة والجدير بالذكر أن مجموعة قنوات بي أوت كيو تضم عدد 10 قنوات تليفزيونية.

يتردد بقوة هذه الفترة عن وجود جهاز جديد في الأسواق، يمكنه فتح قنوات بي أوت الجديدة وهذا الجهاز هو النسخة الجديدة من” أيكون”، ويتردد عن وجود هذا الجهاز في السوق العراقي، وغير متوفر بكثرة نظراً لارتفاع ثمنه، وعدم توافره بكثرة في الأسواق.

تردد قنوات بي أوت كيو 2020

يتردد في الوقت الحالي عن عودة تردد قنوات بي أوت، من جديد مع بداية العام الجديد 2020، وكانت إدارة بي أوت قد أعلنت لمتابعيها الأسبوع الماضي، عبر موقعها الرسمي عن أنتظار مفاجأة، ستسعد محبي القناة في الوطن العربي الكبير من المحيط إلي الخليج.

عودة قنوات بي أوت كيو في مصر وشمال أفريقيا

تردد قنوات بي أوت كيو على النايل سات والعرب سات

سنقدم لكم أحدث تردد لمجموعة قنوات بي أوت كيو، وإذا حدث تعديل للتردد بعد التحديثات التي تجريها القناة حالياً سنوافيكم به في الحال.