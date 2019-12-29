تردد قناة المغربية الرياضية 3 على النايل سات 2020

نرصد لكم تردد قناة المغربية الرياضية 3 الجديد على القمر الصناعي النايل سات، والتي تعتبر من أهم القنوات الرياضية في المغرب والعالم العربي كله، ويبحث عن القناة العديد من عشاق ومحبي ومتابعة كرة القدم في المغرب وكل مكان في العالم العربي.

وتقوم القناة بتقديم تغطية شاملة لمباريات منتخب المغرب ومواجهات الدوري المغربي، مما ساعدها في تحقيق شهرة واسعة وامتلاك قاعدة جماهيرية كبيرة خلال فترة وجيزة، نظرا لأنها قناة مجانية تبث طوال ساعات اليوم دون تشفير أو تشويش أو توقف.

وكانت القناة المغربية قد انطلقت عام 2006 وتبث من داخل الدار البيضاء، وهي أحدي القنوات التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتليفزيون في المغرب.