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تردد قناة بي إن سبورت 2 الجديد على النايل سات 2020

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نقدم لكم تردد قناة بي إن سبورت 2 الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2020، والتي تعتبر أحدي القنوات القطرية المشفرة التي تقوم ببث وتقديم المباريات والأحداث بشكل حصري على مدار ساعات اليوم.

وهي قناة مشفرة تبث من خلال النايل سات ولكن تحتاج إلى دفع اشتراكات شهرية لمشاهدة ما تقوم بتقديمه طوال ساعات اليوم.

وتتميز القناة بجودة صورتها ونقاء صوتها، فضلا عن كفاءتها العالية، بالإضافة إلى محتواها الحصري التي تقوم بتقديمه على مدار ساعات اليوم، والذي يبحث عنه محبي ومتابعي وعشاق كرة القدم والأحداث الرياضية.

القمر الصناعي التردد – القطبية معدل الترميز
النايل سات 12264 أفقي 27500
سهيل سات 11547 عمودي 27500
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