تردد قناة لقمة هنية على النايل سات 2020

نرصد لكم تردد قناة لقمة هنية الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2020، والتي تعتبر أحدي القنوات المصرية التي تعمل على تقديم كل ما يخص المطبخ العربي والمصري، كما تقوم بتقديم العديد من وصفات الطبخ التي تبحث عنها ربات البيوت والتي تنال إعجاب الكثيرين منهن في مصر وكل مكان في الوطن العربي.

وتساعد القناة المبتدئين في تعلم الوصفات المختلفة وتنفيذها بأسهل الطرق، كما تعرض الوصفات بالعديد من الطرق المبسطة والتي تناسب جميع الأذواق المختلفة.

وتبذل القناة قصاري جهدها لتقديم وصفات متنوعة ومختلفة تناسب جميع المشاهدين في كل مكان في مصر والوطن العربي عبر باقة من أفضل محترفي الطبخ.