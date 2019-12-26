“ضيف” تردد قناة بي إن سبورت “bein sports” المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات 2020 / للتمتع بمتابعة أخبار لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز

محتوي متميز لقناة بي إن سبورت المفتوحة”bein sports” على القمر الصناعي النايل سات، القناة التابعة لمجموعة قنوات بي إن سبورت العالمية، المالكة لحقوق بث معظم الأحداث الرياضية، في مختلف الألعاب والمنافسات الرياضية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و التي تقوم من وقت لأخر ببث كبري المناسبات والفاعليات الرياضية وخاصةً رياضة كرة القدم.

ضيف تردد قناة “بي إن سبورت ” المفتوحة، للتمتع والتميز في متابعة أخبار لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020، حيث تقام عدد من المباريات اليوم في إطار الأسبوع التاسع عشر من عمر المسابقة، ويهتم عشاق ومتابعي الدوري الإنجليزي بمعرفة أخر النتائج للمباريات المقامة به.

مباريات اليوم “الدوري الإنجليزي الممتاز”

توتنهام هوتسبر/ برايتون الساعة 2,30 ظهراً الأسبوع التاسع عشر ايفرتون/ بيرنلي الساعة 5 مساءً الأسبوع التاسع عشر كريستال بالاس/ ويست هام يونايتد الساعة 5 مساءً الأسبوع التاسع عشر تشيلسي/ ساوثهامبتون الساعة 5 مساءً الأسبوع التاسع عشر استون فيلا/ نورويتش سيتي الساعة 5 مساءً الأسبوع التاسع عشر بورنموث/ أرسنال الساعة 5 مساءً الأسبوع التاسع عشر شيفيلد يونايتد/ واتفورد الساعة 5 مساءً الأسبوع التاسع عشر مانشستر يونايتد/ نيوكاسل الساعة 7,30 مساءً الأسبوع التاسع عشر ليستر سيتي/ ليفربول الساعة 10 مساءً الأسبوع التاسع عشر

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات 2019

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11055 H 27500 النايل سات

أهم برامج قناة “بي إن سبورت المفتوحة”

برنامج اليغا في إسبوع ويهتم بالدوري الأسباني.

برنامج من بريطانيا الذي يهتم بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

برنامج الدوري الأوروبي الذي يعرض من خلاله ملخص الدوري الأوروبي والأخبار الرياضية على رأس كل ساعة.

يبحث المشاهد العربي عن تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة، لمتابعة تقارير وملخص وأهداف المباريات الكبري وأهم الأحداث الرياضية سواء المحلية أو العالمية، حيث أنها قناة مفتوحة على مدار اليوم فهى ليس لها اشتراك، كباقي القنوات المشفرة فى مجموعة قنوات بي إن سبورت العالمية.