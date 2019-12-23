“جديد” تردد قناة الشارقة الرياضية 2019 على القمر الصناعي نايل سات/ لمتابعة مباريات “كأس رئيس دولة الإمارات” في دور ال16

نبذة عن “قناة الشارقة الرياضية”، هي من القنوات الهامة في المنطقة، حيث تقدم محتوي متميز من البرامج الرياضية المتنوعة والهادفة، و تبث إرسالها من إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه القناة ليست مهمة بالنسبة للإمارات فقط ولكنها مهمة للوطن العربي أجمع، حيث يبحث عن ترددها الكثير من عشاق الرياضة وخاصةً عشاق الكرة المستديرة كرة القدم.

تردد قناة “الشارقة” الرياضية، من أهم الترددات التي يبحث عنها عشاق الرياضة بالوطن العربي، لما حظت به القناة من مكانة بين القنوات المماثلة في تقديم محتوي رياضي متميز، وتعمل إدارتها على المتابعة المستمرة للمادة الإعلامية المقدمة على شاشتها لحظة بلحظة لجذب عدد كبير من متابعي ومحبي الرياضة بالوطن العربي.

مباريات اليوم في كأس رئيس الإمارات المنقولة على “الشارقة الرياضية”

ديا الحصن/ العين الساعة 3,50 عصراً دور ال16 الشارقة/ حتا الساعة 6,50 مساءً دور ال16

تردد قناة الشارقة الرياضية على النايل سات 2019

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11012-11977 عمودي 27500 نايل سات

قد يهمك معرفة تردد قناة أبوظبي 1و2 الرياضية

قد يهمك معرفة تردد قناة دبي 2 الرياضية

Advertisements

قد يهمك معرفة تردد قناة دبي 3 الرياضية

أهم برامج القناة

تتميز قناة الشارقة الرياضية، بمجموعة متنوعة ومتميزة من البرامج الرياضية ومنها (برنامج بانوراما- برنامج الجولة- برنامج مرمي الصحافة- برنامج تحدي الصالات- برنامج رياضة المرأة- برنامج أنستا سبورت- برنامج الخط الرياضي).

تنقل قناة الشارقة الرياضية أهم البطولات الرياضية، سواء في كرة القدم أو اليد أو السلة وغيرها من اللعبات الرياضية المختلفة، ومن البطولات التي تنقلها قناة الشارقة الرياضية الدوري الإماراتي والبطولة العربية للأندية، وتتميز القناة بإستديو تحليلي لعرض الفنيات بالمباريات المذاعة عليها، وتستضيف أشهر المحللين الرياضيين والمعلقين الرياضيين للتعليق على المباريات.