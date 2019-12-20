“live” تردد قناة أون سبورت On Sports الجديد نايل سات| مشاهدة مباريات اليوم ديسمبر 2019

ننشر تردد قناة أون سبورت On Sports الجديد على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم، ومشاهدة المباريات والأحداث الرياضية الهامة المنقولة عبر شاشة تليفزيون قناة أون سبورت، حيث تقدم قناة أون سبورت ببث العديد من المباريات في مختلف البطولات المحلية والعالمية، فهي حاصلة على حقوق بث برامج أهم القنوات الرياضية مثل قناة “تشيلسي”، وتعد قناة أون سبورت من أهم القنوات على الساحة الرياضية في الوقت الحالي، ويرجع ذلك لما تقدمه من برامج رياضية تحظى على اهتمام العديد من محبي وعشاق كرة القدم المحلية والعالمية، ولم يقتصر الأمر فقط على نقلها لأخر أخبار كرة القدم وإنما تقوم بنقل أخر المستجدات حول العديد من الرياضات المختلفة، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز نوفر تردد قناة اون سبورت 2019.

تردد قناة أون سبورت On Sports

قناة أون سبورت هي إحدى قنوات شبكة أون التليفزيونية الفضائية والتي تقوم بالبث من مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة القاهرة، وقد بدأت قناة on sport بثها أول مرة في عام 2018م،فهي القناة الرياضية لشبكة قنوات on الفضائية، ويتم بث العديد من البرامج الرياضية الإخبارية وبرامج التحليل الرياضي، حيث تضم باقة من ألمع النجوم في كافة المجالات سواء في مجال التقديم أو في مجال التحليل الرياضي عن طريق عناصر مميزة من المحللين الرياضيين.

وتقوم قناة أون سبورت ببث مباريات الدوري المصري الممتاز ومباريات كأس مصر ومباريات المنتخب المصري الودية عبر شاشتها، كما تقوم بنقل إعادة مباريات نادي تشيلسي في دوري أبطال أوروبا وفي الدوري الانجليزي الممتاز وغيرهم من البطولات الأخرى، أما عن تردد قناة أون سبورت On Sports على القمر الصناعي نايل سات 2019 المصري بتقنية HD علية الدقة، فيمكنكم التعرف عليه من خلال الجدول التالي:

م القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ التشفير 1 نايل سات 10853 أفقي 27500 6/5 مفتوحة

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مباريات اليوم على أون سبورت

تشاهدون اليوم الخميس الموافق لتاريخ 24 أكتوبر 2019 على شاشة قناة اون سبورت اتش دي ضمن مباريات الدور الثاني ببطولة دوري أبطال أفريقيا مباراة الزمالك المصري ضد جينيراسيون فوت السنغالي، حيث تقام المباراة على أرضية استاد برج العرب في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وقد انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق السنغالي بهدفين مقابل هدف واحد لنادي الزمالك، ومن يرغب في متابعة مباريات اليوم مباشرةً يمكنه ذلك من خلال ضبط تردد قناة أون سبورت On Sports الجديد المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع عرب نيوز.