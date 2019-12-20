Collection تردد قنوات أفلام كرتون الجديدة على النايل سات “الجديدة”.. كوّن عالم الأطفال  في دقائق معدودة على تليفزيونك.

يرغب ضبط تردد قنوات أفلام كرتون الجديدة على النايل سات الكثير من الأسر العربية ليس كونها القنوات المؤثرة في حياة الطفل وتنشئته فقط، ألا أن الكبار يعشقون أفلام الكرتون والأنيميشن ويتابعون في أوقات فراغهم لملء ساعات الملل لاسيما في الإجازات وعطلة المناسبات الرسمية، فمازال فيلم سيمبا، وفيلم السمكة نيمو، وفيلم سندريلا من أشهر الأفلام في عالم ديزني التى لايمل أحد من مشاهداتها، كما أن ترددات قنوات الأطفال يكثر البحث عنها في الشهور الحالية للتزامن مع الإجازة الصيفية من المدارس إجازة أخر السنة، فينشغل الصغار بالتسلية بمتابعتها.
نقدم مجموعة Collection تردد قنوات أفلام كرتون الجديدة على النايل سات التى أثبتت مضامينها أنها آمنة على سلوكيات الأطفال وأخلاقياتهم، وسيطرت على ثقة الأمهات لترك صغارهم أمامها دون قلق أو خوف من تشكيل سلوك عدوانى لديهم، فضلاً عن تقديم برامج ترفيهية وأغاني تعليمية بين الأفلام بدلاً من عرض الفواصل الإعلانية الكثيرة التى يمل منها الطفل.
تردد قناة كوكي كيدز للأطفال Koky Kids Channel
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|تصحيح الخطأ
|11602
|أفقى
|27500
|5/6
تردد قناة طيور بيبي 2019 على النايل سات
|التردد
|القمر الصناعي
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|FEC
|11393
|نايل سات
|27500
|عمودي
|آلي
تردد قناة براعم الجديد
|تردد القناة
|القمر الصناعي
|الاتجاه
|معدل الترميز
|11564
|النايل سات
|أفقي
|27500
تردد قناة أجيال الجديد
- التردد : 12149
- القمر الصناعي: النايل سات
- معدل الترميز : 27500
- الاستقطاب: أفقي
- FEC : آلي
تردد قناة ميكي mickey الجديدة
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11526
- القطبية: 3/4
- الترميز : 27500
- معامل التصحيح: H
تردد قناة نم نم الجديد 2019
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|11095
|أفقى
|27500
|5/6
الجدير بالذكر أن تلك أهم تردد قنوات أفلام كرتون الجديدة على النايل سات التى فتحت في الأونة الأخيرة واستطاعت أن تحقق مكانة مميزة ومشاهدات عالية في مصر ومختلف الدول العربية ولا يتوقف البحث عنها طول الوقت.