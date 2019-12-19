تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي النايل سات.. اضبط الإشارة الآن وتمتع بعدد لا نهائي من حلقات ومغامرات القط والفأر

تمكنت قناة توم وجيري في فترة قصيرة من التمتع بعدد كبير من المشاهدات، لنجد أن هناك عدد كبير للغاية من عمليات البحث عن تردد قناة توم وجيري، للحصول على إشارتها ومتابعة برامجها المميزة التي تجمع بين المواد الترفيهية والتربوية والتعليمية، لتقدم للطفل باقة تجمع بين جميع القيم التي يحتاج لها حتى ينمو بطريقة سليمة ومميزة، وتعتبر قناة توم وجيري من أكثر القنوات الآمنة التي يمكن لأي أب وأم أن يثقوا بوجود أطفالهم أمام شاشتها.

تردد قناة توم وجيري

هناك عدد من الخطوات البسيطة التي بمجرد اتباعها يمكنكم الحصول على القناة ضمن قامة القنوات المفضلة لديكم، كل ما عليكم هو إدخال البيانات الموجودة في الجدول التالي على إعدادات جهاز الاستقبال لديكم لتتمكنوا على الفور من الحصول على القناة مجاناً، والبيانات هي كما يلي:

القمر الصناعي تردد القناة الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11354 عمودي 27500 3\4

قناة توم وجيري للأطفال

تتميز قناة توم وجيري بأنها مفتوحة طوال اليوم، وأنها لا تحتوي على فواصل إعلانية، وتشتهر بعرضها المستمر لكرتون توم وجيري الذي يحبه كلاً من الكبار والصغار في العالم كله، ولم يمل منه أحد حتى يعد مرور سنوات كثيرة على أول عرض له، فما زال كرتون توم وجيري هو الأشهر في عالم الأطفال.