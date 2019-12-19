تردد قناة طيور بيبي الجنة الجديد 2020 على النايل سات لمشاهدة أجمل الأناشيد الدينية

تردد قناة طيور بيبي الجنة، تعتبر قناة طيور بيبي الجنة من أشهر القنوات التي تخصص محتواها للأطفال تحت إدارة صاحب القناة خالد مقداد، ويقع مقر قناة طيور بيبي الجنة في عمان، بينما تقوم ببث برامجها من البحرين، حيث بدأت القناة في البث عام ٢٠٠٨، وتتميز قناة طيور بيبي الجنة بتقديم برامج متنوعة للأطفال بالإضافة إلى الأناشيد الدينية، والتعليمية التي تقدمها القناة، والتي تساعد في تعزيز القيم السلوكية المفيدة للأطفال.

تردد قناة طيور بيبي الجنة

تبحث العديد من الأمهات، و الأباء لإيجاد قناة ذات مغذى جيد، ومفيد لأطفالهم، وقناة طيور بيبي الجنة تحمل في محتواها هذه الصفات حيث تقوم ببث البرامج التعليمية التي تساعد في تأهيل الطفل للدخول إلى الروضة، أو المدرسة من خلال برامج تعليم القراءة، والكتابة، والحساب

كما تقوم بعرض مجموعة من الأناشيد التي تقوم بتعليم الألوان، وأصوات الحيوانات، والطيور، ويمكن استقبال قناة طيور بيبي الجنة على النايل سات بدون تشفير على تردد ١١٣٩٣ رأسي بمعدل ترميز ٢٧٥٠٠، ومعامل استقطاب ٤ / ٣، وهذا هو أحدث تردد للقناة، حيث تسعى القناة دائما إلى ضبط تردد القناة للاستمتاع بمشاهدة بجودة جيدة دون تقطع.

معلومات عن قناة طيور بيبي الجنة

تخصص قناة طيور بيبي الجنة الأردنية كافة محتوياتها للأطفال، حيث تعمل القناة على زرع العديد من القيم في نفوس الأطفال من خلال برامجها الدينية، والتعليمية مثل: الصوم، والصلاة، والزكاة، والصدق، والأمانة، ومساعدة الآخرين، وغيرها من الصفات الحسنة التي حثنا عليها ديننا الحنيف، مما يساعد في تربية الأطفال بشكل سوي، ويكون سلاحه في الحياة قيم الإسلام، وتعاليمه السمحة فيصبح شابا مؤمنا لا يخاف سوى الله تعالى.