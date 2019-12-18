تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات وعام سعيد لجميع المشاهدين، البحث المستمر عن تردد قناة توم وجيري يجعلنا نتفاعل مع الأطفال الصغار ونقدم لهم ترددها حتى لا يمنعهم شيء من مشاهدة برامجهم المفضلة والاستمتاع بكل ما تقدمه القناة من برامج ومسابقات وأغاني وأفلام كارتون وحلقات توم وجيري الجميلة، هذا التردد من السهل استقباله على الهوائي الخاص بكم مع توجيهه الصحيح، ثم البحث عن التردد على الرسيفر الخاص بكم وتثبيت القناة والاستمتاع بمشاهدتها.
تردد قناة توم وجيري
يمكنكم الاستمتاع بقناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات، من خلال هذا التردد الذي نقدمه لكم عبر موقعنا وسوف نتابع معكم أي تغيير قد يحدث مع قدوم العام الجديد في خريطة البرامج أو الترددات.
|القمر الصناعي
|النايل سات
|التردد
|11354
|الاستقطاب
|عمودي
|معامل الترميز
|27500
|الاتجاه
|5/6
قناة توم وجيري
قناة توم وجيري متعة المشاهدة والتعلم والترفيه والضحك المستمر واحتلت القناة معدلات عالية من نسب المشاهدة في وقت وجيز لأنها تهتم بكل ما يهم الطفل من برامج وأفلام وخاصة كرتون توم وجيري الشهير والمستمر منذ انطلاقه في أربعنيات القرن الماضي وحتى الآن وهو يقدم حلقاته التي يستمتع بها الصغار والكبار ويتشارك الآباء مع الأبناء ذكرياتهم عن هذا الكرتون الجميل والذي يستمر ما دامت هناك تلفزة وفضائيات، ونجد أن معظم القنوات الفضائية تعتمد على هذا الكرتون حتى تحقق نسب مشاهدة عالية. ولذلك نجده يتم عرضه على الكثير من القنوات أو بعض حلقات منه، ولكن قناة توم وجيري دائماً تأتينا بكل جديد عن هذا الكرتون الشهير الذي نال العديد من الجوائز.