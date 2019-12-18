يبحث العديد من الأفراد في كل مكان لمعرفة تردد قناة الكأس المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومونتيري ضمن مباريات كأس العالم للاندية، والتي يترقبها عشاق كرة القدم على المستويين العالمي والعربي، حيث يواجه بطل أوروبا ليفربول الإنجليزي اليوم بطل أمريكا الشمالية مونتيري المكسيكي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة بدولة قطر، ويبحث الملايين عن القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة، والتي من المنتظر أن يؤدي فيها اللاعب محمد صلاح أداء عالي.

تردد قناة الكأس المفتوحة

يمكن للجميع متابعة تلك المباراة بأفضل جودة وصورة بشكل مجاني غير مشفر من خلال قناة الكأس الرياضية ويجب إدخال التردد الخاص بها على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم، والتمتع بمشاهدة جيدة لهذه المباراة، والتي تعتبر من المباريات المهمة في كأس العالم للأندية، ومن الجدير ذكره أن المعلق الرياضي على هذه المباراة هو خالد الحدي، وتردد القناة هو:

تردد القناة على نايل سات: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

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معدل الترمزي: 27500.

معدل الخطأ: 3/4.

موعد مباراة ليفربول ومونتيري في كأس العالم للأندية

سوف تقام مباراة ليفربول ومونتيري ضمن مباريات كأس العالم للأندية في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت السعودية والتاسعة والنصف بتوقيت قطر، وسوف تذاع على عدد من القنوات من بينها قنوات الكأس الرياضية.