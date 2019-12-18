اضبط الآن تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومونتيري بكأس العالم للأندية

حظى تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومونتيري بكأس العالم للأندية بنسبة بحث عالية، من أجل متابعة القناة التي ستقام اليوم، في الدور النصف نهائي، والتي سيحاول بها الريدز تعويض مشجعيه عن الخسارة الكبيرة التي تعرض لها أمس بعد اللقاء الذي جمعه مع فريق أستون فيلا؛ حيث أنتهت المباراة بنتيجة 5-1 لصالح الفيلانز، وقد إستطاع اللاعب المصري “أحمد المحمدي” تسديد هدف في مرمى ليفربول.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومونتيري

يحاول مدرب فريق ليفربول الاحتفاظ باللاعبين الكبار مثل محمد صلاح وغيرها لتلك المباراة التي ستقام اليوم، والتي ستقرر الفريق الذي سيواجه فلامينجو البرازيلي، والذي إنتقل إلى المبارة النهائية بعد فوز مستحق وإنتهت بنتيجة 3-1 ليودع الهلال السعودي البطولة، ونشر ليفربول الإنجليزي عبر حسابه بتويتر هذه التغريدة.

وقدم مدرب الفريق الإنجليزي الأوراق الرابحة للفوز بنصف نهائي كأس العالم للأندية ودفع باللاعبين الصغار ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول اليوم الساعة 7:30 بتوقيت مصر، الساعة 6:30 بتوقيت قطر والساعة 8:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يدفع المدرب الألماني باللاعبين الكبار أمثال محمد صلاح، فان ديك، هندرسون، ساديو ماني، ألكسندر، جوميز، روبرتسون، أليسون لحراسة المرمى.

قناة الكأس الناقلة لمباراة ليفربول ومونتيري

سوف تنقل مباراة ليفربول ضد مونتيري على قناة الكأس الرياضية، وسيقام اللقاء على قناة Alkass Six، و Alkass Three والتي نقلت جميع المباريات منذ بداية البطولة بقطر، ويمكن ضبطها عن طريق :

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عرب سات: 12245 عمودي.

تردد قناة الكأس 6 على عرب سات: 12418 أفقي.

معدل الترميز: 27500.