يسرنا أن نقدم لكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد مباريات الدوري الاسباني على كافة الأقمار الصناعية، تلك المباراة التي طال الإنتظار إليها من كافة عشاق الدوري الاسباني وهي مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، وتقرر أن تقام المباراة يوم الأربعاء 18/12/2019 ومنذ أن تم الإعلان عن موعدها والجميع يترقبون المباراة بشغف كبير، لمتابعة الأداء الرائع للفريقين والاستمتاع بكل لحظة من لحظات المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

تذاع مباراة الكلاسيكو على العديد من القنوات ومن أهم القنوات التي تبث المباراة، قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا قناتي bein sport HD 1، و bein sport HD 2، وجاء تردد القناتين كالتالي :

تردد قناة بي إن سبورت beIN Sports HD 1

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القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Atlantic Bird 2 8 غربا 11013 أفقي 27500 2/3 إرديتو 2 Arabsat 2A 26 شرقا 11547 عمودي 27500 2/3 إرديتو 2

تردد قناة بي إن سبورت 2 beIN Sports HD على النايل سات وسهيل سات

التردد الاستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12264 أفقي 27500 نايل سات 11547 عمودي 27500 سهيل سات

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

يذكر أن مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد وهي من المباريات المؤجلة من الجولة العاشرة في الدوري الإسباني، وتم الإعلان على أنها سوف تقام يوم الأربعاء القادم، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت جرينتش والخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة، والسادسة عصرًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر باقة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

ترتيب الفريقين في الجدول الاسباني

وفيما يخص ترتيب الفريقين في الجدول الاسباني، يتربع الفريق الكتالوني على المرتبة الأولى، بحصوله على 34 نقطة، وجاء في الترتيب الثاني ريال مدريد، بنفس عدد نقاط الفريق الكتالوني برشلونة، ولكن تفوق برشلونة بسبب فرق الأهداف عن ريال مدريد