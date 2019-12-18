تردد قناة توم وجيري 24 ساعة عبر نايل سات للاستمتاع بالمغامرات الكوميدية بين tom & jerry

احتل تردد قناة توم وجيري 24 ساعة الصدارة بين تردد قنوات الأطفال عبر القمر الصناعي نايل سات، إذ أن القناة تعرض بشكل مستمر المغامرات التي تدور في منزل السيدة مامي بين القط الرمادي الكسول توم، والفأر البني الذكي سريع البديهة جيري، وتدور رُحى المعارك الكوميدية بمساعدة أصدقائهم مثل الكلب تايك وابنه سبايك وبعض الشخصيات الكرتونية التي ظهرت مرة واحدة في الحلقات مثل الفيل الصغير والبطة الصغيرة، وفي كل مرة يتم عرض حلقة من تلك المغامرات تنجح في إضفاء البهجة على كل من في المنزل وليس الصغار فقط.

تردد قناة توم وجيري 24 ساعة

على الرغم من مرور حوالي 80 عام على عرض أول حلقة من سلسلة المغامرات الكوميدية والتي بلغ عدد حلقاتها 161 حلقة، إلا أنها لازالت تنجح في لم شمل الأسرة حول الشاشة لمتابعة ما الذي سيحدث بين القط توم والفأر جيري، وعلى الرغم من معرفة نهاية الحلقات بأن النصر المؤكد للفأر البني بحيلته وذكائه، إلا أن متابعة حبكة المغامرة وأحداثها له سحر خاص، لم يكن يعلم باربيرا وهانا مقدار النجاح الذي ستحققه تلك المغامرات، وبعد أن أقنعتهم شركة مترو جولدن ماير بإنتاج المزيد من الحلقات، حقق المسلسل الكرتوني نجاح وشهرة واسعة في جميع أنحاء العالم، يمكن لجميع عشاق مغامرات Tom & Jerry استقبال تردد قناة مغامرات الكرتون عبر النايل سات بإدخال تلك الأرقام الموجودة في الجدول أدناه:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ nile sat 11354 عمودي 27500 3\4

يذكر أن القناة تقدم محتوى هادف ومميز وتحرص على تقديم التنوع، ولكن ما يميزها هو عرضها المستمر لـ tom and jerry episodes بدون توقف، لذا تحرص كل العائلات على استقبال تردد قناة توم وجيري 24 ساعة على النايل سات.