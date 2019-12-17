تردد قناة توم وجيري بدون قيود على النايل سات للعام الجديد ومتعة لا تقاوم: تردد قناة توم ويجير نستقبله على القمر الصناعي نايل سات من اجل عيون الأطفال الصغار، ومن أجل متعة لا تنتهي مع برامج وأفلام من الكرتون تناسب الأجيال الجديدة من الأطفال المتطلعين إلى المتعة والمرح والتعلم والترفيه، والذين يبحثون عن كل جديد بضبعهم الحركي والنشاطي الذي لا يتوقف عن البحث ولذلك نجد أن في قناة توم وجيري التنوع الذي يرغبه الأطفال ويستمتعون بمشاهدته وخاصة كرتون القط والفأر العصري الدائم.

تردد قناة توم وجيري

نعطيكم هذا التردد الذي لن يتغير في العام الجديد من أجل الاحتفاظ بالقناة وبثها المباشر والمجاني دائما واستقبالها على الرسيفر الخاص بكم بكل سهولة عن طريق البحث بهذا التردد وسوف تجدونها بسرعة،

القمر الصناعي النايل سات التردد 11354 الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 الاتجاه 5

قناة توم وجيري

هذا التردد هو التردد الخاص بقناة توم وجيري ويمكنكم استقباله بسهولة والتمتع مع أطفالكم بمشاهدة كرتون القط والفأر وغيره من الأفلام التي تأتي لكم بكل جديد من الأفلام المترجمة والمدبلجة والمعربة، والتي تناسب جميع الثقافات الخاصة بالطفل العربي وتعليمه سواء لغات أو عربي. وتعمل قناة توم وجيري دائما على إسعاد الأطفال ف يكل مكان بمجموعة من أفلام ديزني الجميلة وغيرها من الأفلام مثل شركة المرعبين المحدودة، ورالف المدمر، ومولان، وسنوايت، ريبونزل لفتيات، وفروزين، وغيرها من الأفلام التي تناسب كافة الأعمار والفئات،