تردد قناة توم وجيري وفوائد مشاهدتها بالنسبة للأطفال

تُعد قناة توم وجيري من أبرز قنوات الأطفال اليوم لذا يبحث الآباء عن تردد قناة توم وجيري على قمر النايل سات لما تقدمه من برامج ممتعة للطفل أشهرها كارتون القط والفأر الشهير وهو سلسلة كارتون أمريكية تم تقديمها لأول مرة في أربعينيات القرن العشرين واستمرت حتى الستينيات ونالت جائزة الأوسكار لأكثر من فرع تمتاز السلسلة بالبساطة والإبداع تحكي عن الصراع الدائر بين القط توم والفأر جيري يحاول توم الإمساك بجيري بكل الطرق والوسائل الممكنة ولكن جيري يدبر له الكثير من الحيل للإفلات منه.

تردد قناة توم وجيري

يمكنك الآن ضبط جهاز استقبالك الأرضي على تردد قناة توم وجيري :

القمر الناقل قمر النايل سات تردد قناة توم وجيري 11354 معامل الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 معامل التصحيح

فوائد مشاهدة كارتون توم وجيري

تم ترجمة مسلسل توم وجيري لعدد كبير من اللغات في العالم ويقدم المسلسل مجموعة من القيم المميزة للطفل منها: