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تردد قناة توم وجيري وفوائد مشاهدتها بالنسبة للأطفال

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تُعد قناة توم وجيري من أبرز قنوات الأطفال اليوم لذا يبحث الآباء عن تردد قناة توم وجيري على قمر النايل سات لما تقدمه من برامج ممتعة للطفل أشهرها كارتون القط والفأر الشهير وهو سلسلة كارتون أمريكية تم تقديمها لأول مرة في أربعينيات القرن العشرين واستمرت حتى الستينيات ونالت جائزة الأوسكار لأكثر من فرع تمتاز السلسلة بالبساطة والإبداع تحكي عن الصراع الدائر بين القط توم والفأر جيري يحاول توم الإمساك بجيري بكل الطرق والوسائل الممكنة ولكن جيري يدبر له الكثير من الحيل للإفلات منه.

تردد قناة توم وجيري

يمكنك الآن ضبط جهاز استقبالك الأرضي على تردد قناة توم وجيري :

القمر الناقل قمر النايل سات
تردد قناة توم وجيري 11354
معامل الاستقطاب عمودي
معامل الترميز 27500
معامل التصحيح

فوائد مشاهدة كارتون توم وجيري

تم ترجمة مسلسل توم وجيري لعدد كبير من اللغات في العالم ويقدم المسلسل مجموعة من القيم المميزة للطفل منها:

  • قيمة احترام الأشخاص الأكبر سنًا فعبد حضور صاحبة المنزل الكل يصمت عن عبثه.
  • قيمة السعي الدائم للوصول وعدم اليأس من المحاولة فدائمًا ما يحاول توم الإمساك بجيري
  • دائمًا من يربح ليس من يمتلك القوة بل من يمتلك الحيلة والعقل والشجاعة دائمًا ينجح جيري بالرغم من صغر حجمه مقارنة بتوم.
  • عدم الفشل وتكرار المحاولة مرات ومرات للوصول لهدفك في الأخير.
  • يعطي الطفل معلومة أن عدم النجاح في شيء ما ليس هو نهاية العالم.
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