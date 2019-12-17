التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2020 من أجل مشاهدة أجمل البرامج والمسابقات الأطفال والألعاب

إن قناة طيور الجنة من أوائل القنوات التي تُبث من أجل الأطفال فقط، وهذه القناة تتميز بجودتها الخاصة وانفرادها ببرامجها المتميزة التي تُعرض على الطفل، وقناة طيور الجنة هي القناة المميزة للطفل من بين جميع قنوات الأطفال الأخرى، وهذا يتضح من خلال ما نراه من زيادة نسبة البحث على تردد قناة طيور الجنة، ونسبة البحث على التردد ترتفع يوما عن يوم بشكل ملحوظ، فانتشرت قناة طيور الجنة في جميع الأرجاء، وهذا يتضح بشكل ظاهر عندما نجد أن الكثير من الحضانات والمدارس تستخدم بعض المشاهد التي تُعرض على القناة، وتُستخدم الأناشيد التي تقدم كمواد علمية في الخطط الدراسية.

تردد قناة طيور الجنة

إن قناة طيور الجنة المتميزة تقوم بعرض الكثير من الأناشيد الطفولية التعليمية، وتقوم بعرض أناشيد تناسب الطفل وتعلمه الحروف والأرقام والقيم والمباديء وتعلمه أسماء الشهور بشكل محبب، كما تعرض أناشيد لتعليمه أسماء الخضروات والفواكه، والطيور والحيوانات، عن طريق مشاهدة الطفل لمحتواها الذي تعرضه يتعرف على ما يوجد حوله مما يزيد من وعيه

وإدراكه للأشياء الأمر الذي يسهل عليه استكمال دراسته في المدرسة.

تردد قنوات الأطفال

قناة طيور الجنة قناة مشهورة وخاصة على مستوى الوطن العربي وذلك نتيجة تحقيقها لنجاحات كبيرة، وإنجازات قوية في السنين القليلة السابقة وهذه النجاحات أدت إلى تميزها وجعلها القناة الأولى بين جميع القنوات، ومن أجل مواصلة تلك النجاحات التي حققتها قناة طيور الجنة تم إطلاق قناة أخي الفرنسية وقناة أخرى بالإنجليزية، وسنعرض لكم تردد قناة طيور الجنة حتى تستطيعون مشاهدتها بكل يسر وهو كالتالي:

التردد القمر FEC

11315-

V-

نايل سات 3/4

-V-

11392

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نايل سات 3/4

-V-

11258

نايل سات 3/4

-V-

11785

نايل سات ¾

قناة طيور الجنة للأطفال

إن من أهم اهتمامات طيور الجنة هي تعليم الأطفال الركن الإسلامي وتفاصيله وأخلاقه ومبادئه، فتقو طيور الجنة بتعليم الأطفال كيفية الصلاة والصوم الصحيح، وطريقة الوضوء الصحيحة، وتهدف أيضا إلى تعليمهم كيفية الخوض في الجانب الاجتماعي وطريق التعامل مع الشخص الكبير، والتعامل مع الصغير، و تعلمهم مكارم الأخلاق والصفات النبيلة، مما يؤدي إلى الوصول إلى مرحلة الأمان بالنسبة للطفل أثناء مشاهدته.