اضبط إشارة تردد قناة الكأس الرياضية لمتابعة مباريات كأس العالم للأندية على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات

يبحث عدد كبير من الأفراد عن تردد قناة الكأس الرياضية المجانية، حتى يتمكنوا من متابعة فعاليات وأحداث كأس العالم للأندية لموسم 2019، وكان ذلك هو سبب زيادة البحث عن تردد القناة، حتى يتمكن عشاق كرة القدم من متابعة بطولة الخليج وكأس العالم للأندية، وليس في الخليج فقط ولكن في جميع أنحاء الوطن العربي، تمكنت قناة الكأس من منافسة عدد كبير من القنوات العربية المتخصصة في الرياضة، وتعمل القناة على نقل المباراة بين الهلال وفلامينغو، إلى جانب مجموعة من أقوى وأهم المباريات التي يشارك فيها عدد من المنتخبات العربية.

تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة

تتسم قناة الكأس الرياضية المفتوحة بتاريخها الطويل في طريقة نقل المباريات، فتقوم القناة بتقديم ستديو تحليلي تعرض فيه جميع الأحداث الرياضية وخصوصاً فيما يتعلق بالساحرة المستديرة، تتكون شبكة قنوات الكأس من ثمان قنوات متخصصة فقط في الرياضة، وتقوم بإذاعة برامجها مجاناً وبدون أي اشتراكات بصوت وصورة غاية في النقاء، وبأعلى جودة.

القمر التردد معدل الترميز القنوات عرب سات 12245 V 27500 1,2,3,4,EX1 12418 H 5,6,7,8,EX2 نايل سات 11919 H 1,2,3,4,EX1 سهيل سات 11678.07 H EX1 اسيا سات 3660 V 2 جلاكسي 12183.3 H 22500 2

برامج قناة الكأس الرياضية

من أهم ما يميز القناة أنها تقوم بتقديم برامجها طوال 24 ساعة بدون توقف أو انقطاع، كما أنها تقدم مجموعة كبيرة من البرامج التي لها نسبة مشاهدات عالية، كما أنها تنقل برامجها من بين العديد من الأقمار، ومن أهم البرامج (90 دقيقة، الحصاد، قبل الجولة، الحكم، تواصل، الكرة العربية).