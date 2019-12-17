تردد قناة توم وجيري الحديث 2020 على النايل سات لأروع مسلسلات الكرتون الحصرية

كثرت عمليات البحث لمعرفة تردد قناة توم وجيري الحديث 2020 على النايل سات من أجل متابعة أروع مسلسلات وأفلام الكرتون المميزة والرائعة، حيث أنها من أروع القنوات المتخصصة للأطفال والتي تقوم بعرض المسلسلات الكرتونية والبرامج التعليمية على مدار اليوم دون أي تشفير، وهذا ما جعل القناة تنجح في جذب الجماهير العديدة من الأطفال والكبار في الوطن العربي والشرق الأوسط، لأنها تعمل على مخاطبة الطفل في مراحل العمر المختلفة، وهي تحمل اسم أشهر كرتون توم آند جيري.

تردد قناة توم وجيري الحديث 2020

يتابع قناة توم وجيري ملايين الأطفال والكبار في الوطن العربي، تتميز قناة توم وجيري الجديدة أنها تقوم ببث روح الفرح والبهجة في نفوس الأطفال، عن طرق المغامرات التي تقوم بنشرها بين القط والفأر، والأفلام الجديدة والحصرية التي تبثها على مدار اليوم بدون تشفير أو اشتراك شهري، وتعرض بجانب كرتون توم وجيري العديد من أفلام الكرتون الأخرى من بينها علاء الدين والمصباح السحري وتيمون ومومبا والأسد الملك والسندريلا والأقزام السبعة وعدد كبير من أشهر أفلام الكارتون وأفلام ديزني المدبلجة باللغة العربية.

ويمكن ضبط التردد عن طريق :

اسم القناة : توم وجيري.

القمر الصناعي : نايل سات.

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تردد القناة : 11354.

الاتجاه : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

توم وجيري Tom and Jerry

تم بدء بث كرتون توم وجيري عام 1940 بالتعاون بين الرسام ويليام حنا وجوزيف بارييرا وهو عبارة عن حلقات مغامرات كرتونية مسلية وشيقة حيث تدور أحداثه حول مطاردة القط والفأر، في إطار كوميدي ومسلي للأطفال والكبار وقضاء وقت ممتع دون الشعور بالممل، وهو يبث على مدار اليوم دون أي اشتراكات أو فواصل إعلانية مملة.